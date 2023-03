Der FC St. Pauli hat bei der klaren Niederlage in Rostock gar kein gutes Bild abgegeben. Was den Kiezkickern aktuell noch ganz klar abeght und wo Trainer Timo Schultz ansetzen muss und wird: Ein Kommentar von MOPO-Reporter Stefan Krause.

Der FC St. Pauli hat bei der klaren Niederlage in Rostock gar kein gutes Bild abgegeben. Was den Kiezkickern aktuell noch ganz klar abeght und wo Trainer Timo Schultz ansetzen muss und wird: Ein Kommentar von MOPO-Reporter Stefan Krause.

Timo Schultz hat den Nachteil, in Sachen Mimik und Gestik ein ziemlich offenes Buch zu sein. Wenn irgendwas massiv am Trainer des FC St. Pauli nagt, ist das schnell an Gesichtszügen und -farbe abzulesen, zudem wird der sonst so redegewandte Ostfriese für seine Verhältnisse wortkarg. Ergo war es offensichtlich, dass ihm das, was seine Schützlinge ihm beim 0:2 in Rostock angeboten hatten, ganz, ganz schwer im Magen lag.

FC St. Pauli: Timo Schultz kündigt personelle Konsequenzen an – zurecht!

Schultz kündigte Dinge an, die nicht seinem Naturell entsprechen. Sehr deutliche Worte auf jeden Fall, zudem sogar zwischen den Zeilen personelle Konsequenzen. Und das ist gut so! Seine Profis müssen, und zwar hurtig, verstehen, dass Fußball nicht nur aus ein bisschen Diddeldaddeldu besteht, aus Beinschüssen und Lupfer-Pässen.

Sondern dass sie sich – bevor sie dieser ihrer Lieblingsbeschäftigung frönen dürfen – die Basis dafür überhaupt erstmal erarbeiten müssen. Und zwar in jedem Spiel. Sowieso in Rostock, aber auch gegen einen Regionalligisten wie Straelen.

Den Beweis, dass die Profis grundsätzlich dazu in der Lage sind, haben sie erbracht, zum Beispiel beim 3:0 gegen Magdeburg. Aber es kann und darf kein 14-Tage-Millerntor-Phänomen sein, dem Gegner auch mal ein bisschen wehzutun, dreckige Grätschen auszupacken oder in den Trash Talk zu gehen.

St. Paulis aktueller Kader hat eine großartige Perspektive – aber nur dann, wenn sich Leute finden, die vorm Girlanden aufhängen auch mal das Klo putzen.