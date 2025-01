Der FC St. Pauli setzt auf Kontinuität. Der Verein arbeitet auch so erfolgreich, weil Streitigkeiten intern geregelt werden und in aller Regel nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das gilt auch für die Mannschaft, die über mehrere Führungsspieler verfügt – mit einem von ihnen sollte St. Pauli verlängern, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.