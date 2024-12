4,4 Milliarden Euro erhalten die Klubs der 1. und 2. Bundesliga in den kommenden vier Jahren an TV-Geldern. Auf den Abschluss mit den TV-Anbietern folgt nun die Frage, wie das Geld verteilt werden soll. Der FC Bayern hat da so seine eigene Sichtweise. Solidarität ist dem Rekordmeister wichtig, wie sein Vorstands-Chef Jan-Christian Dreesen betont. MOPO-Sportchef Frederik Ahrens kommentiert die Forderung der Bayern und fordert seinerseits einen Aufstand der Anständigen.