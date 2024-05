Da ist er also doch noch, der Schatten auf der ausnehmend sonnigen Saison des FC St. Pauli, von dem alle gehofft hatten, er würde nicht mehr kommen. Mit Marcel Hartel wird ein Garant des Aufstiegs die Braun-Weißen verlassen. Der Mann, der mit 21 Treffern und 15 Assists in 37 Pflichtspielen die mit Abstand meisten Scorerpunkte sammelte und von vielen Experten als bester Spieler der abgelaufenen Saison eingeordnet wurde. Es ist ein Verlust, der hart und schade ist für den FC St. Pauli – aber kein K.o.-Schlag, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

Man muss nicht drumherum reden, dass dieser Verlust die Hamburger hart treffen wird. Und es wird der natürliche Reflex der Anhängerschaft sein, der Enttäuschung darüber Ausdruck zu verleihen und in diesem Kontext dem Profi gegebenenfalls Dinge zu unterstellen, die man bei Charaktereigenschaften eher nicht in die Schublade „gut“ sortieren würde.

Hartel wird jetzt einen großen Vertrag unterschreiben

Damit würde man „Cello“, wie er von allen genannt wird, indes großes Unrecht tun. Der nächste Vertrag, den der „verdammte Zauberer“ (Jackson Irvine) unterschreibt, wird der größte in seiner Laufbahn. Und auch wenn Hartel, der im Januar 29 Jahre alt wird, bislang Gehälter in einem Maß verdient haben wird, von denen unsereins nicht zu träumen wagt: Es gibt ein Leben nach dem Kicken. Das beginnt für ihn schon in wenigen Jahren, und er zählt zu der überwiegenden Masse an Profis, die außer Fußball nichts gelernt haben.

Bis zu seinem Karriere-Ende muss Hartel seine Zukunft und die seiner Familie abgesichert wissen. Klar, er würde auch bei einem Verbleib bei St. Pauli vermutlich nicht im Alter von 60 Jahren mit einer Drehorgel in der Fußgängerzone stehen und hoffen, dass die Passanten Münzen in den Hut werfen. Aber es ist legitim, bei seinen Planungen der kühlen Realität mehr Gewicht als dem romantischen Ansatz einzuräumen. Zumal es unzweifelhaft so ist, dass er immer alles investiert und sich verdient gemacht hat rund ums Millerntor.

Und St. Pauli? Wird auch diesen Verlust verarbeiten. Guido Burgstaller, Daniel-Kofi Kyereh, Leart Paqarada – mehrfach verließen vermeintlich Unersetzbare den Verein. Auch ohne sie steht unterm Strich der Aufstieg. Es wird weitergehen. Ohne Hartel. Auch wenn es wirklich schade ist um einen Menschen, der großartig in dieses Team und zu diesem Klub gepasst hat.