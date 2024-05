Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Gattung Mensch einmal mehr unter Beweis stellt, dass sie für simple Dinge wie Toleranz, Dialog und Respekt zu beschränkt ist und diesen wundervollen Planeten nicht verdient hat, tun Geschichten mit Happy End doppelt gut. Sogar oder vor allem dann, wenn sie mit so viel Glückseligkeit und wundervollen Pointen besetzt sind wie jene des Erstliga-Aufstiegs des FC St. Pauli, die zum Schluss noch einmal ein solches Emotionsgewitter in petto hatte, dass sie sich hart an der Grenze zum Kitsch bewegte, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

Es war tatsächlich nahe der Unwirklichkeit, dass mit Andreas Albers, Danel Sinani und Scott Banks drei Spieler zu den Hauptdarstellern bei der letzten Partie in Wiesbaden wurden, die zuvor aus den unterschiedlichsten Gründen eher in Nebenrollen unterwegs gewesen sind. Und doch passten diese wunderbaren Momente schlicht nahtlos in eine Saison, die sich vom ersten Trainingstag der Vorbereitung anschickte, eine epische zu werden und die mit der überwältigenden Party am Montag auf dem Kiez nichts anderes als den einzig logischen Epilog verpasst bekam.

Ein anderer Ausgang der St. Pauli-Saison stand nie zur Debatte

Dabei lieferten sowohl die letzten Pflichtspielminuten der Spielzeit als auch die Feierlichkeiten noch einmal Argumente, warum ein anderer, negativerer Ausgang nie ernsthaft zur Debatte stand. St. Pauli rannte trotz feststehender Erstliga-Zugehörigkeit, Rest-Alkohol von den Osnabrück-Feierlichkeiten und frühen Rückstands einen Gegner in Grund und Boden, für den es um die nackte Existenz ging. Sieben Kilometer mehr hatten die Hamburger am Ende auf dem Tacho – beispielhaft dafür, dass der Charakter dieses Teams für Höheres bestimmt ist.

Was sich dann auch in der Art niederschlug, wie Spieler, Trainer, Staff und alle anderen der puren Freude freien Lauf ließen an diesem legendären Pfingstmontag, der – wie jeder andere Tag der abgelaufenen Serie – einen festen Platz haben wird in den Klub-Annalen. Und weil die Atmosphäre keine Misstöne duldete, reihten sich die Fans sämtlich ein in ein perfektes Bild, das der FC St. Pauli abgab. „Einfach mal glücklich sein” stand auf den Aufstiegs-Shirts anno 2010, „Einfach mal glücklich sein” ist das Motto rund ums Millerntor im Mai 2024. Jedes Wort mehr wäre eines zu viel.