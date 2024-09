3-5-2 oder doch 3-4-3? Wohl selten wurde rund ums Millerntor arithmetischer diskutiert als nach dem Fehlstart in die Bundesliga-Saison, der die Frage aufgeworfen hat, ob Trainer Alexander Blessin seinen taktischen Plan schnell wieder über Bord werfen und zum erfolgreichen Aufstiegs-System mit gefährlichen Flügelspielern zurückkehren sollte. Tatsächlich aber scheint die Systemfrage gar nicht die dringlichste zu sein bei der Jagd nach den ersten Punkten dieser Spielzeit. St. Pauli hat in Köpenick und Augsburg nicht in erster Linie verloren, weil der Trainer die falsche Taktik wählte, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.