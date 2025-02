Profi-Fußball ist ein Sport der Momentaufnahmen, in dem auf dem Rasen Sekundenbruchteile, Zentimeter und nicht selten Glück oder Pech über Sieg oder Niederlage entscheiden – und sich im Wochenrhythmus Lagen, Perspektiven und Narrative ändern, meist an Resultaten orientiert, nicht an Leistungen. Es ist verführerisch, dem FC St. Pauli jetzt schon „fast“ oder „so gut wie“ den Klassenerhalt unterzujubeln. In Sicherheit wiegen sollte sich im Verein trotzdem niemand, kommentiert St. Pauli-Reporter Nils Weber.