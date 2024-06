Zum Nichtstun verurteilt und machtlos zu sein, ist generell kein so pralles Gefühl. Bei Fußball-Fans wiederholt sich dieser Zustand regelmäßig, und auch die Anhängerschaft des FC St. Pauli rutscht bereits unruhig hin und her, wenn es um die Kaderplanung ihres Herzensvereins geht. Die jüngere Vergangenheit hat gelehrt, dass ein Begriff wie Hektik diesbezüglich keinen Zutritt hat am Millerntor – und dass sich Vertrauen in die handelnden Personen und langes Warten auszahlt, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.