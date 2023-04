Vergleich vor dem Derby: Hier ist St. Pauli dem HSV überlegen

Es gibt sie durchaus, die statistischen Werte, in denen der FC St. Pauli Vorsprung hat auf den Stadtrivalen. Auffällig dabei: Der überwiegende Teil dieser positiven Zahlen stammt aus dem Defensivbereich. In der Abteilung Attacke sind kaum Ausreißer nach oben dabei.

Und das, obwohl St. Pauli (446) nach dem SC Paderborn (449) die zweitmeisten Torschüsse abgegeben hat. Im Vergleich zum HSV (432, Platz drei) führte dies aber nur auf wenigen Ebenen zu einem Plus: Beim Kiezklub wurden gleich neun Treffer durch Abwehrspieler erzielt (Liga-Bestwert, HSV fünf), die 13 verschiedenen Torschützen sind zwei mehr als die elf der Rothosen. Zudem gab es mehr Buden nach Standards (elf St. Pauli, sieben HSV).

St. Pauli ist extrem lauffreudig und fair

Ansonsten aber hat Braun-Weiß vor allem in Bezug auf die Arbeit gegen den Ball Vorteile, was schon anhand der wenigen Gegentreffer (30, nur Darmstadt mit 23 besser, HSV: 35) deutlich wird. St. Pauli hat insgesamt ligaweit die wenigsten Torschüsse zugelassen (311, HSV: 369), nach gegnerischen Ecken kassierte man noch kein einziges Tor (HSV: drei). Und auch die erst drei Gegentreffer per Kopf (HSV: sechs) sind Bestwert im Unterhaus.

All dies gelingt trotz extrem fairer Spielweise. Bisher 273 Fouls sind eins mehr als Spitzenreiter Paderborn, aber 30 weniger als der HSV (Platz fünf). Zudem ist St. Pauli extrem fit, reißt nach Heidenheim die zweitmeisten Kilometer pro Spiel ab (118, HSV mit 115 Kilometern Sechster) und ist mit nur sieben Gegentoren in der Schlussviertelstunde das Maß der Dinge (HSV: zehn). Insgesamt klingelte es nach dem Wiederanpfiff lediglich 15 Mal, auch hier ist nur Paderborn besser (14). Der HSV ist mit 19 Gegentoren im zweiten Durchgang auf Platz vier gelistet.