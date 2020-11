Kiezklub wird zum FC Bayern: Darum testet St. Pauli erneut gegen Werder Bremen

Zweimal hat der Kiezklub bereits gegen den Bundesligisten Werder Bremen getestet. In Lohne gab es Ende August in der Vorbereitung ein 0:1, danach Anfang Oktober in Bremen gar ein 1:4 gegen die Grün-Weißen. Am Freitag (14 Uhr, Sky Sport News live, alle Infos bei StPauli24) kommt es zum dritten Duell – in dem spielt St. Pauli den FC Bayern!

Werder-Trainer Florian Kohfeldt erklärt das Test-Triple: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Pauli. Es ist schon ein bisschen eine Kuriosität, dass wir jetzt das dritte Mal gegeneinander spielen. Das ist natürlich Corona-bedingt aufgrund der kurzen Entfernung – um da die Risiken möglichst gering zu halten. Das ist sehr sinnvoll.”

Darum testet der FC St. Pauli gegen Werder Bremen

Dies aber auch aus sportlichen Gründen: „Das ist wie immer ein guter Test, um im Rhythmus zu bleiben. Aber auch, um dem einen oder anderen Spieler wieder Spielpraxis zu geben. Wir werden einiges ausprobieren. Dementsprechend wird das Ergebnis bei uns etwas im Hintergrund stehen. Aber wir wollen schon eine gute Leistung bringen.”

Werder Bremen: Das erwartet Kohfeldt vom Test gegen den FC St. Pauli

Ein normaler Test ist es nicht nur wegen der dritten Auflage innerhalb von zweieinhalb Monaten nicht: Werder muss nach der Länderspielpause beim scheinbar übermächtigen FC Bayern ran.



Deshalb werden die Bremer sich nicht gegen den klassentieferen Gegner aus Hamburg blamieren wollen. Das würde dem Selbstvertrauen einen schweren Schaden zufügen.