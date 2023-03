Kiezklub gegen Kiezklub: Auf St. Pauli steigt ein ganz besonderes Pokal-Duell

Jan-Philipp Kalla wählt die Worte mit Bedacht. „Das wird ein schweres Spiel“, sagte der Coach von St. Paulis ersten Fußball-Frauen. „Ich weiß, wie stark die sind.“

Die, das sind in diesem Fall seine Ex-Schützlinge von der Kiezklub-Reserve. An diesem Mittwochabend kommt es im Lotto-Pokal-Halbfinale zum vereinsinternen Vergleich: St. Pauli I gegen St. Pauli II.

St. Pauli trifft auf eigene 2. Mannschaft im Pokal-Halbfinale

„Es gibt in den 90 Minuten keine Freundinnen auf dem Platz“, „Wir werden nicht zimperlich in den Zweikämpfen sein“, „Wer sich nicht den Arsch aufreißt, sollte sich was anderes suchen“ – die Spielerinnen beider Teams lassen sich in Sachen Ansagen nicht lumpen:

Am Mittwoch (15.3., 19:30 Uhr) findet das Lotto-Pokal-Halbfinale zwischen den 1. Frauen und den 2. Frauen des FC St. Pauli statt. Der Eintritt an der FeldArena ist wie immer frei. Kommt vorbei! ‍☠️ #fcsp #fcsp1frn #fcsp2frn pic.twitter.com/nuh1z4XBLc — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 14, 2023

Los geht’s um 19.30 Uhr an der Feldstraße.