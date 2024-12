Helmut Schulte ist mit dem FC St. Pauli als Trainer und Sportdirektor in die Bundesliga aufgestiegen. Mittlerweile ist er als Betreuer der Leihspieler des VfB Stuttgart aktiv, am Samstag trifft also sein Arbeitgeber auf seine alte Liebe. Vorher sprach er darüber, was er von St. Paulis aktueller Mannschaft hält – und was es für den Klassenerhalt braucht.