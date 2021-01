Keine Zukunft bei St. Pauli: Degradierter Robin Himmelmann meldet sich zu Wort

Erst aus der Kiste genommen, dann sogar aus dem Kader verbannt und nun noch einen neuen Torwart vor der Nase: Für Robin Himmelmann ist das Kapitel FC St. Pauli quasi beendet. Spätestens im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft, werden sich die Wege trennen. Am Abend des Dienstags, an dem der Kiezklub die Verpflichtung von Keeper Dejan Stojanovic offiziell bekannt gab, hat sich die degradierte langjährige Nummer eins zu Wort gemeldet.



Himmelmann erklärt in einer langen Facebook- und Instagram-Nachricht, es sei an der Zeit, sich zu melden und bedankte sich für die „unzähligen Nachrichten“ und den „Support“ in den vergangenen Tagen.

FC St. Pauli: Robin Himmelmann meldet sich zu Wort

„Es gibt viele Fragezeichen bei euch, die ich nur teilen kann“, so Himmelmann. „Und dennoch möchte ich mich melden, um Spekulationen zu vermeiden. Der FC St. Pauli braucht euch Fans für Wichtigeres: den Klassenerhalt.“

Der 31-Jährige macht schwere Wochen durch, musste im Dezember seinen Stammplatz im Tor für Svend Brodersen räumen. Beim jüngsten Auswärtsspiel in Fürth war Himmelmann nicht einmal mehr im Kader gewesen. Am Dienstag vermeldete der Kiezklub dann die Verpflichtung des österreichisch-mazedonischen Torhüters Dejan Stojanovic (27) vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough.

Anstatt zu klagen oder Vorwürfe zu erheben, schwört Himmelmann den Anhang auf den Zusammenhalt im Klassenkampf ein.

Robin Himmelmann mit Botschaft an Fans des FC St. Pauli

„Seit 2012 haben wir viel zusammen durchgemacht und in Krisenzeiten immer zusammen gestanden. Das müssen wir auch jetzt wieder tun“, schreibt der Torhüter. Durch die Corona-Pandemie sei Unterstützung nicht auf die übliche Weise möglich, „aber nichtsdestotrotz kommen wir nur gemeinsam aus der Situation heraus. Was kein blindes Folgen bedeuten soll: seid fordernd, seid kritisch, aber kämpft für den Verein, der uns allen so am Herzen liegt und so viel bedeutet!!!“

Himmelmann verspricht: „Was immer passieren mag, ich werde es auch tun. Werde kämpfen, hart arbeiten und mich einbringen, so wie ich es seit der ersten Unterschrift hier getan habe. Will heißen (um auch damit einige Fragen und Bedenken zu klären): Ich bin topfit, kerngesund und hatte bislang nicht die Ambition, diesen Verein zu verlassen.“

FC St. Pauli: Robin Himmelmann heißt Dejan Stojanovic willkommen

Er bedankt sich ausdrücklich bei Brodersen und Reservekeeper Dennis Smarsch für die gemeinsame Arbeit im Torhüterteam des FC St. Pauli und heißt auch Stojanovic „herzlich willkommen“.

Himmelmann schließt sein Statement mit den Worten: „Kopf hoch, wir ziehen uns da gemeinsam raus!!!“

Beim Keller-Gipfel am Mittwoch in Würzburg wird erneut Brodersen im Tor stehen.