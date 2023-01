Vom Unverzichtbaren zum Unsichtbaren. Im turbulenten Topspiel-Remis gegen Werder hatte Daniel-Kofi Kyereh mal wieder als Torschütze seines FC St. Pauli und Salto-Tänzer im Rampenlicht geglänzt. In der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen war der Zauberfuß dagegen noch nicht zu sehen. Wie ist der aktuelle Stand bei Kyereh?

Keine Spur vom besten Rückrunden-Torschützen der Kiezkicker beim Training am Dienstag an der Kollaustraße, und auch am Montag hatte Kyereh gefehlt. Da die Mannschaft heute frei hat, wird der 26-Jährige erst morgen in die Vorbereitung auf die Partie beim Tabellen-15. am Samstag einsteigen können.

FC St. Pauli: Daniel-Kofi Kyereh fehlte im Training

Sorgen muss man sich wohl nicht machen. Kyereh ist dem Vernehmen nach nur leicht angeschlagen und setzte deshalb mit dem Training aus. Schonung für einen, der in seiner derzeitigen Form unverzichtbar ist und der nicht jede Trainingseinheit der Woche benötigt, um am Wochenende im Wettkampf abzuliefern.

Es ist die Phase der Saison, in der angesichts hoher Belastungen, zunehmender Zipperlein und Verschleißerscheinungen unter der Woche weniger auch mal mehr sein kann. Das dürfte auch für die Maßnahme von Chefcoach Timo Schultz gelten, Jackson Irvine und Simon Makienok am Dienstag schon früher als den Rest der Mannschaft in die Kabine zu schicken. Sichtlich angeschlagen war keiner der beiden.