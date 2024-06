Die Vorfreude auf die Bundesliga ist schon spürbar beim FC St. Pauli und seinen Fans. 34 Spiele im Oberhaus, 17 Heimspiele am Millerntor – darunter Kracher gegen Bayern München, Dortmund oder Meister und Pokalsieger Leverkusen. Der Begriff Ausnahmezustand dürfte in der kommenden Saison an den Spieltagen ausschließlich positiv besetzt sein. Denn noch etwas ist ganz neu und ungewohnt für den Kiezklub und seine Fans in der Beletage des deutschen Fußballs: Es gibt keine Risikospiele mehr. Die MOPO erklärt, was das für St. Pauli und die Stadt Hamburg bedeutet.