Igor Matanovic hatte erneut eine Berufung in die U21-Auswahl Kroatiens erhalten und ist entsprechend seit Anfang vergangener Woche unterwegs. Für die Mannschaft von Trainer Igor Bišćan standen zwei Playoff-Spiele zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Am vergangenen Freitag siegten die Kroaten im Hinspiel in Pula mit 2:1, allerdings stand Matanovic weder im Kader oder gar auf dem Platz – laut St. Pauli habe das Spiel „nach Absprache ausgesetzt“. Am Dienstagabend steht das Rückspiel an (18 Uhr).

Es ist die einzige Länderspielpause in der Hinrunde der Saison 2022/23, und auch die Nationalspieler des FC St. Pauli sind oder waren rund um den Planeten unterwegs. Teils durchaus erfolgreich, teils ohne Einsatz – und in einem Fall verbunden mit einem großen Rätselraten.

Es ist die einzige Länderspielpause in der Hinrunde der Saison 2022/23, und auch die Nationalspieler des FC St. Pauli sind oder waren rund um den Planeten unterwegs. Teils durchaus erfolgreich, teils ohne Einsatz – und in einem Fall verbunden mit einem großen Rätselraten.

Igor Matanovic hatte erneut eine Berufung in die U21-Auswahl Kroatiens erhalten und ist entsprechend seit Anfang vergangener Woche unterwegs. Für die Mannschaft von Trainer Igor Bišćan standen zwei Playoff-Spiele zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Am vergangenen Freitag siegten die Kroaten im Hinspiel in Pula mit 2:1, allerdings stand Matanovic weder im Kader oder gar auf dem Platz – laut St. Pauli habe das Spiel „nach Absprache ausgesetzt“. Am Dienstagabend steht das Rückspiel an (18 Uhr).

Medic nach Kroatien-Debüt schon wieder bei St. Pauli auf dem Trainingsplatz

Einsatztechnisch besser lief es für Matanovic‘ Landsmann Jakov Medic. Der hatte bereits vor einer Woche beim Freundschaftsspiel in Wien gegen Katar (3:0) sein Debüt für die U23 Kroatiens gefeiert. Am Montag stand Medic bereits wieder an der Kollaustraße auf dem Trainingsplatz.

Dort werden im Idealfall am Dienstag auch die beiden Australier der Braun-Weißen erwartet – und zwar bester Laune und mit breiter Brust. Dem 1:0 im ersten Test gegen Neuseeland hatten die Socceroos am Sonntag ein 2:0 auswärts folgen lassen. Und das verlief ganz nach dem Geschmack ihres Arbeitgebers.

St. Paulis Connor Metcalfe mit Startelf-Einsatz und Assist zur WM?

Denn zum einen bekam Dauerbrenner Jackson Irvine, der allerdings am kommenden Samstag gegen Heidenheim Gelb-gesperrt fehlen wird, mal eine Pause. Und zum anderen sammelten Connor Metcalfe frisches Selbstbewusstsein und Pluspunkte in Sachen Bewerbung für den finalen WM-Kader Australiens. Der Sommer-Neuzugang stand in der Startelf, bereitete den ersten Treffer durch Mitchell Duke mit einer herrlichen Flanke mustergültig vor und wurde erst drei Minuten vor dem Abpfiff vom Platz genommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ehemaliges St. Pauli-Trio sucht noch nach einem Klub

Im ersten Spiel gegen Neuseeland war Metcalfe noch spät für Irvine gekommen, auch am Samstag wäre dieser Personaltausch denkbar. Denn durch Irvines Sperre ist der Platz neben Eric Smith im zentralen Mittelfeld vakant, Metcalfe zählt zu den aussichtsreichsten Alternativen und darf sich durchaus Hoffnung auf sein Startelf-Debüt machen.

Erst Mitte der Woche werden Nikola Vasilj (unterlag am Montag mit Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien mit 1:4) und Betim Fazliji (am Dienstag mit dem Kosovo gegen Zypern) zurück erwartet.