Was dem FC St. Pauli da gelang, blieb auch den Fußball-Interessierten in Down Under nicht verborgen. In Melbourne, wo sich in etwas mehr als 16.000 Kilometern Luftlinie zu Hamburg die australische Nationalmannschaft auf ihr WM-Quali-Spiel gegen Vietnam (Donnerstag, 10.10 Uhr) vorbereitet, war der Pokal-Triumph der Braun-Weißen gegen Dortmund durchaus Gesprächsstoff.

„Ein Highlight meiner Karriere“, schwärmte St. Paulis Jackson Irvine. „In so einem Spiel dabeigewesen zu sein, ist schwierig zu glauben.“

Irvine: „Befinden uns in guter Position“

Jetzt, da Bayern und der BVB raus sind, sei alles unglaublich offen im Pokal. Überhaupt ist beim 28-Jährigen wenig von Derby-Frust zu spüren. „Wir befinden uns mit dem Klub in einer sehr guten Position“, berichtete Irvine. Sie haben es mitbekommen in seiner Heimat.

Nach der Partie gegen Vietnam trifft Australien am kommenden Dienstag auf den Oman. Die Socceroos stehen in ihrer Quali-Gruppe derzeit auf Platz drei hinter Saudi-Arabien und Japan. Die ersten beiden Plätze berechtigen für die Teilnahme am Turnier in Katar.