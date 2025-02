Karneval? Nein, kritische Phase! Darauf hat St. Pauli in Mainz „echt keinen Bock“

Für Mainz 05 ist es das Karnevals-Spiel, für St. Pauli geht es definitiv mehr als um das reine Vergnügen. Nach zwei Niederlagen ohne eigenem Torerfolg soll bei den Rheinhessen das Ruder herumgerissen werden.

„Durch die Verletzungen müssen wir nochmal enger zusammenrücken und einfach noch mal ein bisschen fokussierter an die Sache rangehen müssen, weil jetzt der letzte Teil der Saison ist“, erklärte Trainer Alexander Blessin vor dem Auswärtsspiel am Samstagnachmittag: „Es geht jetzt wirklich darum, die die nötigen Punkte einzufangen. Ich habe echt keinen Bock drauf, auf die anderen Paarungen zu gucken und zu sagen: Oh, hoffentlich verlieren die Konkurrenten oder spielen unentschieden. Wir wollen schon schon die die Sache selbst in die Hand nehmen und dazu gehören einfach jetzt die nötigen Punkte in den nächsten Wochen.“

Mainz feiert Karneval – mit Blessin auf der Tribüne

Die Mainzer ihrerseits haben mit 35 Punkten satte 14 Zähler mehr als die Kiezkicker und dürfen von einer Europapokal-Qualifikation träumen. Ganz real feiern sie am Samstag aber erstmal Karneval, was zu vielen verkleideten Zuschauer:innen im Stadion führen dürfte. Unter ihnen wird dann auch St. Pauli-Coach Blessin sein, der wegen einer Gelbsperre nicht auf der braun-weißen Bank sitzen darf und dort von Peter Nemeth vertreten wird.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Blessin-Ersatz auf der Trainerbank: So denkt Nemeth über Nemeth

Die Gelegenheit zur Maskerade wird er aber nicht nutzen, obwohl seine schwäbische Heimat durchaus faschingsaffin ist. Schließlich ist für St. Pauli die kritische Saisonphase angebrochen statt Karneval. „In Rottenburg am Neckar haben sie auch so ein bisschen ein Faible dafür, aber ich konnte mich noch nie so erwärmen können dafür“, berichtete Blessin: „Ich werde am Samstag bestimmt keine rote Nase aufsetzen.“