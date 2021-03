Karlsruhe – St. Pauli 0:0: Siegesserie gestoppt, Stojanovic hält die Null

Die Siegesserie des FC St. Pauli ist gerissen. Beim Karlsruher SC kam die Mannschaft von Timo Schultz nicht über ein 0:0 hinaus. Fünf Tage nach dem Derbysieg gegen den HSV (1:0) gab es im Wildpark eine gerechte Punkteteilung. Der KSC kontrollierte die Partie früh, die erste Großchance hatte aber St. Pauli. Derbyheld Kyereh scheiterte in der siebten Minute aber an Gersbeck. Danach wurde die Partie immer fahriger, ein Spielfluss kam nicht auf. Im zweiten Abschnitt zeigten sich beide Offensivabteilungen verbessert, St. Pauli konnte sich auf den starken Dejan Stojanovic verlassen, der in mehreren Situation entscheidend klärte. So stand am Ende die Null – hinten wie vorne.



Das Spiel zum Nachlesen:

Abpfiff! Das Spiel endet 0:0.

90. Min. Der KSC versucht immer wieder anzulaufen, St. Pauli verteidigt das aber souverän weg.

90. Min. Langer Ball auf Gueye, Stojanovic spielt mit und köpft den Ball ins Seitenaus.

90. Min. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Thiede nochmal mit einem Foul gegen Zalazar. Drei Minuten Nachschlag gibt es.

88. Min. Dittgen gerät nach einem Offensivfoul verbal mit Schiri Dingert aneinander.



86. Min. War das knapp! Dittgen tankt sich auf links durch und bringt den Ball in den Sechszehner. Matanovic legt auf Zalazar ab, dessen Direktabnahme zischt knapp vorbei.

85. Min. Nächster Doppelwechsel bei St. Pauli. Für Burgstaller und Kyereh kommen Igor Matanovic und Lukas Daschner.

84. Min. Heise verzieht aus der Distanz.

83. Min. Karlsruhe wechselt nochmal. Für Goller kommt Stürmer Babacar Gueye.

81. Min. Wanitzek versucht einen Freistoß einzufädeln und stößt damit bei Dingert auf taube Ohren.

80. Min. Der eingewechselte Batmaz sorgt für mächtig Wirbel bislang.

79. Min. Nicht ungefährlich. Hofmanns Abschluss vom linken Strafraumeck kann Stojanovic nur zur Seite abklären, Goller kommt aber nicht an den Abpraller ran. Das hätte wohl den Rückstand bedeutet.

77. Min. Gondorf schlägt den Ball einfach mal lang in den Hamburger Strafraum, Stojanovic ist auf dem Posten.

76. Min. Batmaz schick Hofmann auf die Reise – Abseits.

76. Min. Aktuell spielt sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab.

73. Min. Nächster Freistoß, aus deutlich weiterer Entfernung. Wieder probiert es Zalazar, daneben.

72. Min. Das passt zum Spiel. Der Mittelfeldmann rutscht bei der Ausführung des Freistoßes weg.

71. Min. Zalazar wird kurz vor dem Strafraum von Wanitzek gefällt – gute Freistoßmöglichkeit für St. Pauli!

70. Min. Kyereh könnte das Spiel mal aufbauen, spielt aber einen unnötigen Fehlpass im Mittelfeld.

69. Min. Jetzt wechselt auch Schultz – und zwar doppelt. Luca Zander und Maximillian Dittgen kommen für Benatelli und Marmoush

65. Min. Karlsruhe wirkt in den letzten Minuten offensiv einen Tick griffiger. Ohlsson kann Choi nur per Foul stoppen, gelbe Karte für den Kiezkicker.

63. Min. Der erste Wechsel der Partie. Malik Batmaz ersetzt beim KSC Lorenz.

62. Min. Die Abschlüsse auf beiden Seiten häufen sich.

60. Min. Stojanovic! Karlsruhe schaltet schnell um, Hofmann setzt Goller mit einem langen Ball klasse in Szene. Der Karlsruher taucht frei vor Stojanovic auf – der Serbe riecht den Braten und fischt den Ball mit der rechten Hand raus. Gute Rettungsaktion!

57. Min. Gute Chance für St. PaulI! Über Kyereh und Paqarada kommt der Ball zu Benatelli. Der kommt auf Höhe des Elfmeterpunkts zum Abschluss und zwingt Gersbeck zu einer Glanzparade!

55. Min. Topstürmer Hofmann mit seinem ersten Torschuss der Partie – direkt in die Arme von Stojanovic.

54. Min. Auf der Gegenseite probiert es Paqarada mal aus der Distanz – rechts daneben.

53. Min. Jetzt die große Möglichkeit für den KSC! Choi legt bedrängt im Sechszehner überlegt auf Lorenz zurück, der zieht aus wenigen Metern ab. Ohlsson schmeißt sich in den Ball und klärt zur Ecke.

53. Min. Ein wenig symptomatisch für das Spiel: Chois Flanke von der linken Seite landet im Nirgendwo.

51. Min. Erster Eckball für St. Pauli – nach 51 Minuten. Paqaradas Versuch wird aus der Gefahrenzone geköpft.

50. Min. Freistoß für den KSC aus dem Halbfeld. Erneut wird der Standard nicht gut ausgeführt.

49. Min. Nach einem langen Ball von Lawrence setzt sich Burgstaller gegen Bormuth durch, Schiri Dingert wertet das als Foul – sehr zum Frust des Österreichers.

48. Min. Wechsel gab es übrigens keine.

47. Min. Gleich der nächste Eckball für Karlsruhe, erneut keine Gefahr für Stojanovic.

46. Min. Der zweite Durchgang läuft.

Anpfiff 2. Halbzeit!

- Torlos geht es in die Kabinen, es steht 0:0 zur Halbzeit wischen dem KSC und dem FC St. Pauli. Und es ist kein 0:0 der besseren Sorte. In einer zerfahrenen Partie übernahmen die Gastgeber früh die Kontrolle, die erste und beste Chance hatte aber St. Pauli. Kyereh scheiterte in der 7. Minute freistehend an Gersbeck. Danach blieben die großen Möglichkeiten auf einem schwierigen Geläuf aus.

Halbzeit! Überpünktlich pfeift Dingert ab.

42. Min. Ohlsson tankt sich auf rechts gut durch und schlägt den Ball hoch in den Sechszehner. Gersbeck kann vor Marmoush klären. Nächste gute Aktion des Karlsruher Torwarts.

41. Min. Burgstaller flankt nochmal in den Strafraum, der KSC klärt per Befreiungsschlag. Wirklich zielführend sind die Offensivaktionen hier aktuell nicht.

40. Min. Offensivfoul von Benatelli.

36. Min. Karlsruhe bekommt in den letzten Minuten des ersten Durchgangs noch einmal ein wenig Oberwasser – ohne die ganz klaren Chancen rauszuspielen.

34. Min. Aremu verspringt der Ball bei der Annahme, Choi spritzt dazwischen und holt einen Freistoß raus. Der bleibt ohne Folgen für St. Pauli.

33. Min. Auf der Gegenseite holt Karlsruhe den nächsten Eckball raus. Stojanovic pflückt Wanitzeks Flanke runter.

31. Min. Marmoush zieht vom linken Strafraumeck nach innen und feuert den Ball knapp über das Karlsruher Tor.

30. Min. Die ganz großen Torszenen sind hier aktuell Mangelware.

29. Min. St. Pauli setzt sich jetzt das erste Mal in der Hälfte der Gastgeber fest.

27. Min. Gondorf legt Zalazar rustikal und kassiert die erste gelbe Karte der Partie. Es ist die zehnte in der laufenden Saison für den Karlsruher Kapitän.

25. Min. Heise foult Zalazar, Freistoß für die Kiezkicker. Gefahr entsteht keine.

23. Min. Zalazar mit einem schönen Antritt in des Gegners Hälfte. Am Ende spielt der Youngster allerdings einen Fehlpass – da war mehr drin.

20. Min. Wanitzek hat auf der linken Seite viel zu viel Platz, kann das Leder unbedrängt scharf in den Strafraum geben. Mehr als der dritte Eckball kommt dabei aber nicht rum.

19. Min. Burgstaller schüttelt Heise ab und probiert es direkt. Der Österreicher trifft den Ball aber nicht richtig, kein Problem für Gersbeck.

17. Min. St. Pauli verteidigt die Karlsruher Angriffe im Defensivverbund bislang gut.

16. Min. Heise schießt einen Freistoß von der rechten Strafraumseite aus über das Tor. Da wäre mehr drin gewesen.

15. Min. …Nein. Das Spiel geht mit Einwurf für den KSC weiter.

15. Min. Der VAR schaltet sich ein. War Reginiussen bei einer Flanke von Heise mit der Hand am Ball?

14. Min. Reginiussen köpft Gollers Flanke aus der Gefahrenzone.

12. Min. Gutes Dribbling auf der linken Seite von Paqarada, der Kyereh in Szene setzt. Dessen Pass auf Marmoush gerät zu lang – Abstoß.

10. Min. Eine lange Ballstaffette am gegnerischen Sechszehner mündet in einem Abschluss von Aremu, ein Karlsruher wirft sich dazwischen.

9. Min. Jetzt der erste Abschluss für Karlsruhe. Wanitzek kommt vom linken Strafraumeck zum Schuss, verzieht aber deutlich. Reginiussen hatte für einen Augenblick nicht aufgepasst.

8. Min. Karlsruhe hatte hier in den Anfangsminuten deutlich mehr Aktionen – die erste Chance aber hatten die Kiezkicker. Und was für eine!

7. Min. Die erste Großchance des Spiels gehört St. Pauli! Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld behauptet sich Burgstaller gegen Kobald, dessen Rettungsaktion landet direkt vor den Füßen von Kyereh. Der scheitert aus sechs Metern frei an Gersbeck! Glanztat des KSC-Keepers.

7. Min. Beim fälligen Freistoß steht Burgstaller im Abseits.

6. Min. Benatelli hat Probleme bei einer Ballannahme im Mittelfeld, hat aber Glück, dass Dingert das Einsteigen von Lorenz als Foul wertet.

5. Min. Die Karlsruher verwalten hier in den ersten Minuten die Partie, St. Pauli kommt noch nicht so richtig zum Zug. Heises Flankenversuch wird von Aremu verteidigt.

4. Min. Nächster Eckstoß für die Gastgeber, St. Pauli verteidigt erneut problemlos.

2. Min. Erster Eckball für den KSC, keine Gefahr.

1. Min. Aremu fout Choi auf Höhe des Mittelkreises, Freistoß KSC.

1. Min. Der KSC versucht es direkt über einen langen Ball, Abstoß für Stojanovic.

Anpfiff!

- Der KSC wird anstoßen.

- James Lawrence ist als heutiger Kapitän bei der Platzwahl.

- Der Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert aus Lebecksmühle.

- Philipp Ziereis, der im Derby früh gelb-rot-gefährdet ausgewechselt wurde, fehlt heute aus Gründen der Belastungssteuerung im Kader.

- So starten die Gastgeber: Gersbeck – Thiede, Bormuth, Kobald, Heise – Choi, Gondorf, Wanitzek – Goller, Hofmann, Lorenz.

- Die Aufstellungen sind da! Timo Schultz schickt folgende Startelf ins Rennen: Stojanovic – Ohlsson, Reginiussen, Lawrence, Paqarada – Benatelli, Aremu, Zalazar, Kyereh – Marmoush, Burgstaller.

- Guido Burgstaller, der gegen den HSV erstmals seit fünf Spielen nicht traf, hat beste Erinnerungen an den Wildpark. In seinem letzten Spiel in Karlsruhe erzielte er 2016 für Nürnberg beim 3:0-Sieg einen Doppelpack.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- Beim KSC blüht ein Ex-Kiezkicker momentan richtig auf. Kyoung-Rok Choi erzielte bereits vier Saisontore für die Karlsruher, traf letzte Woche zum 1:0-Sieg in Darmstadt.