Kein Ersatz! Kapitän Lawrence muss für St. Pauli durchhalten

Als letzter der fünf Nationalspieler des FC St. Pauli war James Lawrence am Donnerstag von der walisischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Als Erster wird er die Kiezkicker zum Spiel in Hannover auf den Rasen führen, denn er wird in Abwesenheit des gesperrten Philipp Ziereis erneut die Kapitänsbinde tragen.

Belastung ist ein Thema in der Länderspielpause. Lawrence, der in dieser Saison zwei Spiele für St. Pauli bestritten hat, ist auch bei Wales zweimal zum Einsatz gekommen. 45 Minuten gegen Finnland (0:0), 90 Minuten gegen Weißrussland (3:2). Beim dritten Spiel gegen Estland (0:0) am Mittwoch saß er auf der Bank.

Nach Wales-Länderspielen: Lawrence ersetzt Ziereis in der Abwehr und als Kapitän

Gut für St. Pauli! So blieb Lawrence, der mit Jakov Medic die Innenverteidigung bilden wird, eine Vollbelastung erspart. „Ich bin nicht unglücklich darüber, dass James nicht gespielt hat“, so Trainer Timo Schultz.

Lawrence ist für die Dauer der Zwei-Spiele-Sperre von Ziereis ebenso unverzichtbar wie Medic. Einen Innenverteidiger ihrer Güte hat St. Pauli nicht mehr auf der Bank. Lawrence muss durchhalten und abliefern.