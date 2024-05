Kaum ist das eine Ziel erreicht, warten schon die nächsten. Der FC St. Pauli steht vor einigen Hürden, die es nach dem Aufstieg zu nehmen gilt, die Voraussetzungen allerdings sind glänzend. Dennoch wartet ein Haufen Arbeit auf die Verantwortlichen. Von Kader über Neuverpflichtungen bis hin zu Sponsoren und Finanzen: Die MOPO erklärt, wie sich der FC St. Pauli jetzt für die Bundesliga aufstellt.

Kader: Etienne Amenyido wird nicht mehr dazugehören, Gleiches gilt vermutlich für Andreas Albers (beide Verträge laufen aus). Danel Sinani werden eine Spielklasse höher intern höhere Chancen eingeräumt als bisher, weil St. Pauli taktisch flexibler werden wird. Aus gesundheitlichen Gründen fraglich ist, was mit Simon Zoller geschieht. Unklar ist auch, ob Maurides bleiben soll und wird, während der Kiezklub die Leihspieler Aljoscha Kemlein und Scott Banks ebenso gern halten würde wie natürlich Marcel Hartel.

Neuverpflichtungen: „Wir werden nicht zehn, 15 Spieler verabschieden und genauso viele holen“, stellt Sportchef Andreas Bornemann klar. „Die Basis liegt in der Achse, die über die Jahre entstanden ist.“ Punktuell werde man in den verschiedenen Mannschaftsteilen Ausschau halten, aber: „Der Teich, in dem man in der Bundesliga fischt, wird kleiner und enger, es wird ein schwieriges Unterfangen.“ Zumal es gilt, bessere Spieler zu finden als die, die man schon hat. Bevorzugt für die defensive und offensive Außenbahn sowie das Sturmzentrum.

Finanziell sieht Göttlich den FC St. Pauli sehr gut aufgestellt

Finanzen: Der FC St. Pauli, so sagte es Oke Göttlich, sei wirtschaftlich bereits ein Erstligist. Und auch wenn zum Beispiel die Einnahmen in Sachen TV-Geld um etwa zwei Drittel auf über 30 Millionen Euro steigen werden: „Der Kostenapparat verteuert sich natürlich auch um ein Vielfaches.“ Es seien dieselben Voraussetzungen wie in der 2. Liga, „nur dass an viele Dinge hinten noch eine Null rangeklebt wird, was auch Fehlentscheidungen ein bisschen teurer macht“. Gerade im Erfolgsfall müsse man deshalb genau abwägen, was geht und was nicht.

Politik: „Wir sind ein Verein mit Aussage, mit einer Botschaft“, sagt Präsident Oke Göttlich. Es ist eine Liga höher vermutlich einfacher, eben diese zu platzieren. „Man wird mit sportlichem Erfolg mehr wahrgenommen. Der Profi-Fußball ist unsere Plattform, um auf die Dinge, die uns alle beschäftigen, nämlich dass wir Demokratie-zersetzende Tendenzen in unserer Gesellschaft wahrnehmen, aufmerksam machen zu können.“

Lizenz: Die erhielt St. Pauli nur unter Auflagen, allerdings machbaren. Zusätzliche Kamerapositionen müssen am Millerntor ermöglicht werden, in der Mixed Zone sind Monitore vorgeschrieben. Zudem muss der Kiezklub zusätzliche Stellen schaffen, wenngleich in überschaubarer Anzahl.

St. Pauli ist bei Infrastruktur noch nicht Bundesliga-tauglich

Infrastruktur: In diesem Beritt sei man, so Göttlich, „kaum Zweitliga-tauglich“. Umso wichtiger ist es, das Gelände an der Kollaustraße „auf Sicht“ erweitern zu können. Wobei bereits jetzt die Herrichtung des Trainingsplatzes eins begonnen hat, um im Herbst und Winter auf wenigstens zwei taugliche Plätze zurückgreifen zu können. „Es steht dem FC St. Pauli nicht gut zu Gesicht, wenn man im Winter ins Kurztrainingslager nach Mallorca fliegen muss“, gesteht der Klub-Boss.

Trikot: Das (unterm Strich erfolgreiche) Experiment mit einem vereinseigenen Ausstatter (DIIY) ist Geschichte, ab der neuen Saison wird der FC St. Pauli von Puma ausgerüstet.

Termine: Alles verschiebt sich um mehrere Wochen nach hinten. Während die 2. Liga bereits am ersten August-Wochenende beginnt, startet St. Pauli zwei Wochen später mit einer Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals. Um die ​​​​​​​ersten Erstliga-Punkte geht es dann am Wochenende des 23./24./25. August.