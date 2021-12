Der FC St. Pauli hat den nächsten Corona-Fall – und wieder hat es die sportliche Führung getroffen. Gerade erst ist Trainer Timo Schultz aus seiner zweiwöchigen Quarantäne zurückgekehrt, da hat es den Sportchef des Kiezklubs erwischt. Die Fälle häufen sich.

Seit Montagabend befindet sich Andreas Bornemann in häuslicher Quarantäne, nachdem ein PCR-Test ein positives Ergebnis gebracht hatte. Nach Vereinsangaben ist der 50-Jährige symptomfrei.

Das letzte Spiel des Jahres der Kiezkicker bei Holstein Kiel am Freitagabend wird er definitiv verpassen, kann frühestens nach fünf Tagen (Voraussetzung ist ein negativer PCR-Test) aus der Quarantäne entlassen werden.

Letztmals direkten Kontakt zur Mannschaft habe Bornemann laut St. Pauli am Samstag beim Spiel der Kiezkicker in Düsseldorf gehabt. Alle Tests vor dem positiven PCR-Test am Montag seien negativ ausgefallen.

Bornemann ist der vierte Corona-Fall bei St. Pauli in den letzten drei Wochen nach Schultz, Torwarttrainer Mathias Hain und Stürmer Simon Makienok. Die beiden Letztgenannten befinden sich noch in Quarantäne. Alle sind doppelt geimpft.

St. Paulis erster Corona-Fall war Präsident Oke Göttlich, gleich zu Beginn der Pandemie im Februar 2020, mit einem schweren Verlauf. Erst ein Jahr später hatte Göttlich seine Erkrankung öffentlich gemacht.