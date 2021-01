Jahn-Sportchef nimmt Stellung: Holt Regensburg St. Pauli-Profi Knoll zurück?

St. Pauli-Profi Marvin Knoll hatte seine besten Zeiten in Regensburg. Nachdem er als Winter-Zugang des SV Sandhausen den Abstieg mit Jahn in die Regionalliga Bayern 2015 nicht verhindern konnte, schaffte er mit den Bajuwaren in den folgenden beiden Jahren den Durchmarsch bis in die 2. Liga. Gut möglich, dass er im Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Nach starkem Start beim Kiezklub läuft es für Knoll seit gut eineinhalb Jahren unrund. Zuletzt in Würzburg verursachte er einen Elfmeter und flog frühzeitig mit Gelb-Rot vom Platz. Regensburgs Sportchef Christian Keller stellt fest, dass der 30-Jährige ja immer noch zu seinen Einsätzen kommen würde. Jedoch: „Seine Gelb-Rote Karte war natürlich unglücklich.“

Wechselt Marvin Knoll zurück nach Regensburg?

Knoll habe seine Position häufig wechseln und oft auch auf der Sechs spielen müssen: „Für seine Fähigkeiten beim Spielaufbau ist es sicherlich besser, wenn er Innenverteidiger ist. Da sehe ich ihn am stärksten.“ Allerdings will er die Leistungen Knolls im (Trainings-)Alltag nicht aus der Distanz beurteilen. Für das, was mal war, könne man sich nichts mehr kaufen: „Wir leben im Hier und Jetzt. Der Sport ist sehr schnelllebig. Da zählt nur die aktuelle Leistung.“ Fakt sei aber auch: „Ich halte nach wie vor sehr viel von ihm als Spieler.“ Über eine mögliche Rückkehr Knolls im Sommer würde er sich momentan keine Gedanken machen. Wäre der Defensiv-Stratege (Vertrag bis 2022) allerdings ablösefrei zu haben, könne sich das ändern.

Regensburg-Chef Keller auch von Ex-Kiezkicker Schneider überzeugt

Auch von Ex-Kiezkicker Jan-Marc Schneider, seit 2019 in Diensten des SSV Jahn, hat Keller eine hohe Meinung, obwohl der Hamburger nicht über eine Jokerrolle hinauskommt: „Ich bin mit ihm zufriedener als in der Vorsaison. Denn er hat unsere Spielidee angenommen, sie verinnerlicht. Ich denke auch, dass er in Regensburg endgültig angekommen ist.“ Der 26-Jährige sei in einem sehr guten athletischen Zustand, zeige in jedem Training eine komplett gute Haltung: „Es gibt nichts, dass ich ihm vorwerfen könnte.“

Keller: „Unsere Ergebnisse und Punkte-Anzahl stimmen mich nicht zufrieden“

Das ist bei seiner Jahn-Truppe etwas anders: „Unsere Ergebnisse und Punkte-Anzahl stimmen mich nicht zufrieden, die meisten Leistungen schon. Beim 0:2 gegen Bochum und auch beim 3:1 gegen Sandhausen sind wir zuletzt unter unseren Möglichkeiten geblieben, haben teilweise naive Fehler gemacht. Nach dem Katastrophenfehler zum 0:1 gegen Sandhausen haben wir eher durch Zufall den Ausgleich gemacht. Dann konnten wir nach zwei schönen Treffern nicht nachlegen, haben es versäumt etwas für unser Torverhältnis zu tun. Da haben wir viel liegen lassen.“

Keller: „Omar Marmoush ist ein Unterschieds-Spieler“

Von St. Pauli hält er viel, der Kader sei gut zusammengestellt, zum Beispiel auch durch Daniel-Kofi Kyereh und Maximilian Dittgen. Keller: „Ich war dann überrascht, wie wenig Punkte St. Pauli bis zum Würzburg-Spiel geholt hat. Wie beim 0:1 gegen Osnabrück, als man eigentlich dominant war ohne viele Großchancen zu haben, sind einige Spiele gegen die Hamburger gelaufen.“



Zum jüngsten Aufwärtstrend der Braun-Weißen sagt der 42-Jährige: „Omar Marmoush ist ein Unterschiedsspieler mit großen Fähigkeiten im Eins gegen Eins. Man muss mal abwarten, wie konstant er auf hohem Niveau spielt. Guido Burgstallers Qualität ist unbestritten. In Nürnberg hat er gezeigt, dass er zu gut ist für die 2. Liga, ist dann folgerichtig zu Schalke gewechselt. Allein seine Präsenz tut der Mannschaft offenbar gut. Wenn er gegen uns nicht spielen würde, hätte ich nichts dagegen – also: Wenn er am Sonntag was anderes vorhat ...“ Kellers Fazit: „Wenn St. Pauli die beste Elf zur Verfügung hat, dann haben sie mit dem Abstieg nichts zu tun.“