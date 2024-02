Irvine und Metcalfe scheitern beim Asien-Cup – und sind bald zurück bei St. Pauli

Die Verantwortlichen des FC St. Pauli werden es verfolgt haben, was sich da am Freitagabend zutrug im katarischen Al-Wakrah. Viertelfinale des Asien-Cups, Aus­tralien mit den Kiezkickern Jackson Irvine und Connor Metcalfe in der Startelf gegen Südkorea um Superstar Heung-Min Son. Endstand einer zähen Partie: 2:1 (1:1, 0:1) für Südkorea nach Verlängerung.

So bitter das verpasste Halbfinale für die „Socceroos“ ist – St. Pauli darf sich über die vorzeitige Rückkehr seiner Leistungsträger freuen. Ein möglicher Finaleinzug hätte bedeutet, dass Irvine und Metcalfe auch nächste Woche in Magdeburg fehlen.

Südkorea rettet sich mit Last-Minute-Tor gegen Australien

Die australische Führung erzielte, eingeleitet von Metcalfe, Craig Goodwin per Volley (42.). Sie hielt bis in die Nachspielzeit, in der Ex-HSV-Profi Hee-Chan Hwang per Elfmeter ausglich (90.+6). In der Verlängerung drehte Son das Spiel per Freistoßtor (104.), dann flog Aussie Aiden O’Neill für ein hartes Foul vom Platz (105.+4). Tore fielen nicht mehr. Südkorea trifft am Dienstag (16 Uhr) im Halbfinale auf Jordanien.