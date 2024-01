Irvine-Ersatz gefunden: St. Pauli bedient sich bei Union Berlin

Es war die einzige Baustelle beim FC St. Pauli in dieser Winter-Transferperiode – und nun deutet sich an, dass diese in Kürze geschlossen werden kann. Der Kiezklub sucht bekanntlich nach einem Ersatz für Kapitän Jackson Irvine, der mit Australien den Asien-Cup in Katar (12. Januar bis 10. Februar) bestreitet und deswegen dem Tabellenzweiten der 2. Bundesliga bis zu fünf Pflichtspiele fehlen wird. Auch Landsmann Connor Metcalfe fällt als möglicher Ersatz aus dem gleichen Grund aus.

Bei der Suche nach einem Profi, der diese Lücke füllen kann, ist der FC St. Pauli offenbar bei Union Berlin fündig geworden. Aljoscha Kemlein, 19-jähriges Top-Talent der Köpenicker, soll bis Saisonende nach Hamburg verliehen werden. Der U20-Nationalspieler war zu Saisonbeginn zu seinen ersten beiden Einsätzen in der Bundesliga gekommen, durfte bei den 4:1-Siegen gegen Mainz und Darmstadt als Joker mitwirken und wurde so zum jüngsten Union-Profi in der noch kurzen Bundesliga-Geschichte der Berliner. Auch in der Champions League kam Kemlein bei der 0:1-Niederlage bei Real Madrid zum Einsatz.

Aljoscha Kemlein (r.) im Duell mit Real Madrids Superstar Jude Bellingham in der Champions League IMAGO/Eibner Aljoscha Kemlein (r.) im Duell mit Real Madrids Superstar Jude Bellingham in der Champions League

Anschließend stand der gebürtige Berliner, der im vergangenen Frühjahr sein Abitur gemacht hat, noch sechsmal im Kader der Profis, kam aber nur in der UEFA Youth League zu Spielminuten. In der deutschen U20-Nationalmannschaft ist Kemlein im zentralen Mittelfeld eine feste Größe. In das Anforderungsprofil von St. Pauli könnte Kemlein perfekt passen. Sollte er sich schnell an das System von Trainer Fabian Hürzeler gewöhnen, könnte er beim Kiezklub die Spielpraxis sammeln, die ihm bei Union noch verwehrt wird. Nach Irvines Rückkehr würde das Talent, das als intelligent und besonnen beschrieben wird, vermutlich ohne zu murren wieder ins zweite Glied rücken.

Der Transfer soll sich bereits auf der Zielgeraden befinden. Möglich ist, dass Kemlein noch an diesem Wochenende St. Paulianer wird und dann ins Trainingslager nach Benidorm nachreist. Der Plan sieht vor, dass er am kommenden Freitag im Testspiel gegen den VfL Osnabrück erstmals zum Einsatz kommt.