Irvine erklärt St. Paulis Super-Serie: „Unter Druck wachsen wir“

Es gibt Siege. Und es gibt Statements. Das 1:0 des FC St. Pauli in Heidenheim war ein solches Ausrufezeichen. Ein Zu-Null-Sieg bei der besten Heimmannschaft und einem der Spitzenteams der Liga im Topspiel zur besten Sendezeit – für Kapitän Jackson Irvine Beweis, dass die Mannschaft die Mentalität für großen Momente und Drucksituationen hat.

Als Jäger der drei Aufstiegsfavoriten dürfen die Kiezkicker keine Punkte liegen lassen, wenn sie noch einmal richtig in den Kampf um die Bundesliga eingreifen wollen. Heißt: Ein Heimsieg am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ist Pflicht. Heißt auch: großer Druck.

Mit einem Sieg gegen Braunschweig wäre St. Pauli alleiniger Zweitliga-Rekordhalter

Schlecht für St. Pauli? Eine Belastung? Irvine sieht das ganz anders. „Unter Druck wachsen wir“, befand der Kapitän nach dem Coup in Heidenheim. Das habe die Mannschaft in der Rückrunde bewiesen, angefangen mit dem Neustart unter Trainer Fabian Hürzeler.

„In den ersten zwei, drei Spielen hatten wir aus anderen Gründen Druck, weil wir auf die Abstiegsplätze hätten fallen können“, so Irvine. „In den folgenden fünf, sechs Spielen ging es einfach darum, möglichst zu gewinnen und gut zu spielen und immer weiter nach oben zu kriechen. Jetzt ist der Druck wieder da, weil von uns erwartet wird, dass wir weiter gewinnen – und wir haben das absolut erfüllt.“

St. Pauli wächst mit den Aufgaben. Die nächste lautet: Der Favoritenrolle gegen Braunschweig gerecht werden und mit dem elften Sieg in Serie alleiniger Rekordhalter in der Zweitliga-Geschichte werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Bleibt Paqarada doch bei St. Pauli? So stehen die Chancen

Der Schlüssel zum bisherigen und auch künftigen Erfolg an den Spieltagen ist die Arbeit unter der Woche, betont der Australier. „Das tägliche Training und der Fokus sind so intensiv. Das ermöglicht es uns erst, im Spiel abzuliefern. Wenn wir so weitermachen, werden die Ergebnisse kommen.“