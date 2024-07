St. Paulis erster Test als internes Duell: Welches Team spielt die bessere Hälfte?

Es ist so weit. Am Samstag wird um 15.30 Uhr in Malente das erste Testspiel des FC St. Pauli als frischgebackener Bundesligist angepfiffen, Kontrahent ist der Viertligist Bremer SV. Die Erwartungshaltung ist gewöhnlich überschaubar, ein paar Dinge möchte Coach Alexander Blessin dann aber doch von seinen Schützlingen sehen.

„Wenn wir das einigermaßen umsetzen, was wir uns diese Woche erarbeitet haben, gegen einen Gegner, der letztes Jahr Elfter wurde in der Regionalliga, aber schon zwei Wochen weiter ist als wir, bin ich sehr zufrieden“, beschrieb der 51-Jährige seine Herangehensweise. Einen lauen Sommerkick indes möchte er nicht geboten bekommen: „Da müssen wir in den jeweils 45 Minuten schon dagegenhalten, über den inneren Schweinehund gehen.“

St. Paulis Testspiel-Aufstellungen stehen schon fest

Um zusätzliche Reize zu setzen, geht es nicht nur gegen die Bremer, sondern intern auch um einen Spieltags-Sieger. „Wir machen ein bisschen eine Competition, also mit Provokationsregeln, dass sie auch gegeneinander spielen“, erklärte Blessin, der in der Pause die komplette Elf austauschen wird – und wer die erfolgreichere Halbzeit spielt, gewinnt. „Da müssen wir gucken, was wir da ausrufen, ob sie dann Schuhe putzen müssen oder Frühstück liefern.“

Vor allem aber gehe es „um die Basics, die wir in den ersten Tagen erarbeitet haben, darum, wie sich die Jungs geben, wie sie auch gegen Müdigkeit ankämpfen. Und dann geht es darum, für einen guten Abschluss der ersten Woche zu sorgen um ein gutes Gefühl für die zweite Woche zu bekommen.“

Bei der Trainingseinheit am Freitag war schon ersichtlich, wie sich die jeweiligen Teams zusammensetzen werden. Eine Elf besteht aus Ben Voll, Adam Dzwigala, Hauke Wahl, Karol Mets, Carlo Boukhalfa, Marwin Schmitz, Jackson Irvine, Erik Ahlstrand, Scott Banks und Johannes Eggestein. Die zweite Mannschaft werden Kevin Jendrzej, David Nemeth, Eric Smith, Muhammed Dahaba, Luca Günther, Lars Ritzka, Robert Wagner, Danel Sinani, Connor Metcalfe, Dapo Afolayan und Andreas Albers bilden.