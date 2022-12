St. Pauli braucht neue Innenverteidiger, daran besteht ob der Abgänge von Kapitän Philipp Ziereis, Stellvertreter James Lawrence kein Zweifel. Die Sommerpause ist in diesem Jahr wegen der Winter-Weltmeisterschaft in Katar kurz und Zeitdruck bei der Suche nach adäquatem Ersatz somit durchaus vorhanden. Ein Kandidat ist der Mainzer David Nemeth. Was aus dem Umfeld des Österreichers zu hören ist, was Sportchef Andreas Bornemann sagt und welche Konkurrenten St. Pauli im Rennen um den achtmaligen U21-Nationalspieler hat.