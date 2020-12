In vielen Bereichen: Bei St. Pauli passt die Statistik nicht zum Tabellenstand

Über die Bedeutung der Partie muss man sich nicht unterhalten. Wer am elften Spieltag mit nur sieben Zählern auf der Habenseite in ein Spiel geht, wäre gut beraten, die anstehenden 90 Minuten für sich zu entscheiden.



So wie der FC St. Pauli am Sonntag gegen Aue. Für die Kiezkicker geht es um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld – aber auch darum, sich für nachweisbaren Aufwand endlich mal zu belohnen.

St. Paulis Plus in diversen Bereichen



Menschen, die an Aussagekraft von Statistiken glauben, werden den Hausherren vermutlich die Favoritenrolle zuweisen. Denn bei vielen, vielen Fußball-relevanten Zahlen liegt St. Pauli vor den Erzgebirglern. Teilweise sogar mehr als deutlich.

Kiezkicker kämpfen erfolgreicher als fast alle anderen



Zum Beispiel in Sachen gewonnene Zweikämpfe. Vor den Hamburgern (1239) rangieren Stand Sonnabendmittag in Paderborn (1312), Greuther Fürth (1285) und Sandhausen (1255) nur Teams, die bereits am Freitagabend im Einsatz gewesen sind. Aue rangiert dort mit pro Partie 20 weniger gewonnenen Duellen (1036) lediglich auf Platz 14.

Ähnlich sieht es bei den Torschüssen aus. Auch hier sind die Braun-Weißen mit einem Spiel weniger Vierter (149) hinter Fürth (170), Bochum (156) und Paderborn (154), Aue kommt bislang nur auf 115 Abschlüsse aufs Ziel. Und in Sachen Laufdistanz liegen die Hamburger (116,8 km) im Schnitt ebenfalls relativ deutlich vor Aue (113,9 km).

St. Pauli verlor gegen viele statistisch schwächere Gegner



Womit wir in der Überleitung zur tatsächlichen Bedeutung dieser Vergleiche sind. Braunschweig ist nach wie vor Schlusslicht in punkto Laufbereitschaft, trotzdem verlor St. Pauli dort jüngst nach 1:0-Führung noch 1:2. Der SV Sandhausen wird nach Abpfiff aller Partien des Spieltags vermutlich Schlusslicht in Sachen Torschüsse sein (103), dennoch unterlag der Kiezklub dort mit 0:1. Braunschweig und der VfL Osnabrück sind auch bei den gewonnenen Zweikämpfen weit hinter St. Pauli zurück, gegen beide Vereine holten die Braun-Weißen keinen Punkt.

Es ist Zeit, Dinge grundsätzlich zu verändern, die Talfahrt zu stoppen und gegen Aue unter Beweis zu stellen, dass Aufwand und Ertrag auch mal zusammenpassen können.