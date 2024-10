81.365 Zuschauer. Die größte Stehplatztribüne der Welt. Es wird höllisch laut werden, wenn der FC St. Pauli an diesem Freitagabend versucht, das vielleicht imposanteste Stadion Deutschlands zu erobern. Ein Erfolg in Dortmund, ein Traum für die St. Pauli-Anhänger. Ein bislang unerfüllter Traum. Braun-weiß jubelte noch nie über einen Sieg in der inzwischen einwohnerstärksten Stadt Westfalens. Die Borussia ist damit einer von fünf Bundesliga-Klubs, bei dem der FC St. Pauli in keinem Pflichtspiel gewinnen konnte. Die MOPO stellt die weißen Flecken auf der Weste des Kiezklubs vor. Spoiler: Die Bayern gehören nicht dazu.