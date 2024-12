In der 3. Liga: Ex-St. Paulianer wird Vorgesetzter eines alten Wegefährten

Fußballer-Karrieren nehmen bisweilen gar unterhaltsame Wendungen. Wie im Fall zweier ehemaliger St. Paulianer, die sich zu gemeinsamen Zeiten beim Kiezklub bestens verstanden haben, wo sich die Wege vor knapp sechs Jahren trennten – und jetzt wieder vereinen werden. Die Rede ist von Bernd Nehrig und Luca Zander.

Beide kickten bis in den Januar 2019 gemeinsam für Braun-Weiß, dann zog es Nehrig zu Eintracht Braunschweig. Von dort aus ging es für den ehemaligen St. Pauli-Kapitän weiter zu Viktoria Berlin, wo er schließlich seine aktive Karriere – vor allem aus gesundheitlichen Gründen – beendete. Der Übergang gelang ihm fließend, denn erst danach wurde Nehrig Co-Trainer und dann Sportdirektor beim jetzigen Regionalligisten. Im Sommer endete jedoch die Zusammenarbeit.

Ex-Kiezkicker Bernd Nehrig zum SV Sandhausen

Jetzt zieht es den gebürtigen Heidenheimer mehrere hundert Kilometer weiter gen Heimat, am dem 1. Januar wird Nehrig Teammanager beim Drittligisten SV Sandhausen. „Ich musste nicht lange überlegen, da ich nach zwei Jahren in der Regionalliga den Weg zurück in den Profisport gehen will“, wird Nehrig in einer Mitteilung der Kurpfälzer zitiert. „Ich kenne die Bedingungen und die Ziele am Hardtwald und freue mich auf diese Herausforderung.“

Zumal er eben jene an der Seite seines alten Weggefährten Luca Zander machen kann. Der hatte St. Pauli im Sommer 2023 verlassen (müssen) und war eben nach Sandhausen gewechselt. Dummerweise ist dem 29-Jährigen das Verletzungspech, das ihn auch in Hamburg stetig verfolgte, treu geblieben, aktuell fehlt er wegen einer Sprunggelenkblessur.