„Ihr habt mir die Augen geöffnet“: Makienok muss gehen und bedankt sich bei den Fans

Durch seine zwei Tore beim letzten braun-weißen Derbysieg (3:2) im August hat er sich in die Vereinsgeschichte eingetragen – doch weitere Kapitel werden nicht mehr geschrieben. Simon Makienok wird den Kiezklub nach zwei Jahren (49 Einsätze, acht Tore) verlassen – gegen seinen Wunsch.

„Der Verein hat sich für einen anderen Weg ohne mich entschieden“, gab der 31-jährige Däne am Donnerstag via Instagram bekannt. In seinem Abschieds-Statement fand Makienok Worte voller Respekt für den braun-weißen Anhang.

Nach zwei Jahren: FC St. Pauli trennt sich von Makienok

„Ich bewundere, wie ihr für die Werte des Vereins einsteht und kämpft“, schrieb der Stürmer: „Ihr habt mir die Augen geöffnet und mich mehr denn je beflügelt. Das ist viel wichtiger als die 90 Minuten eines Fußballspiels.“

Auch vor seinen Mitspielern verneigte sich Makienok: „Es war jeden Tag eine Freude, an die Kollaustraße zu kommen. Ich habe einige Freunde fürs Leben gewonnen.“ Für die sportliche Leitung war kein Danke mehr übrig – wobei die Entscheidung des Vereins, sich zu trennen, nicht mehr überraschend kam.