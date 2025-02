„Ich mag es nicht“: Warum Nemeth ein Einlauf von St. Paulis Trainer droht

Es gibt sie ja durchaus, diese Dinge, die bislang noch nicht vorgekommen sind, die man aber besser auch nicht beschreien sollte, weil sie sich dann plötzlich zutragen. So geschehen beim FC St. Pauli im Allgemeinen und David Nemeth im Speziellen. Dem Innenverteidiger wurde beim ersten Gegentreffer am Sonntag in Leipzig ein Fehlverhalten zum Verhängnis, das Coach Alexander Blessin zwei Tage zuvor hatte thematisieren müssen, weil er danach gefragt worden war. Wenngleich in anderem Zusammenhang.

Eigentlich ging es bei der Pressekonferenz am vergangenen Freitag vor allem um Neuzugang Siebe Van der Heyden und dessen Passion fürs Grätschen, die von seinem Trainer explizit nicht geteilt wird. Also so gar nicht, wie Blessin deutlich machte. „Grundsätzlich mag ich es nicht, wenn man grätscht“, hatte der 51-Jährige gesagt. „Manchmal ist es ein probates Mittel. Und es gibt Spieler, die das perfekt beherrschen. Aber grundsätzlich will ich eigentlich, dass man mit den Füßen nicht runtergeht.“

St. Paulis Trainer Blessin will keine Grätschen sehen

Die Argumentation dafür klang schlüssig. „Sobald man auf dem Boden liegt und den Ball nicht kriegt, ist es gefährlich“, erklärte Blessin. Ein Foul, möglicherweise eine Rote Karte oder das, was nun tatsächlich in Leipzig passierte: „Wenn man zu spät kommt und der Gegner läuft mit Geschwindigkeit durch, hat man nie mehr eine Möglichkeit, einzuschreiten.“

Exakt das war Nemeth widerfahren. Im Duell mit Leipzigs Benjamin Sesko hatte der Österreicher einen angetäuschten Schuss zu blocken versucht, zur Grätsche angesetzt und war schließlich ins Leere gerutscht. Sesko stand blank vor Keeper Nikola Vasilj und ließ dem keine Chance. „Das war vermeidbar“, brachte es Blessin auf den Punkt. „Wir standen fünf gegen zwei in der Box, gehen dann zu früh runter. Aus dem Winkel hätte man schießen lassen können. Wir haben das Thema auch in der Woche bearbeitet, deswegen ist es ärgerlich.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die Bundesliga braucht St. Pauli

Womit wir wieder beim vergangenen Freitag wären. „Wenn man runtergeht, muss es ganz sicher heißen, dass ich den Ball dann auch hab“, hatte Blessin gesagt. „Ansonsten gibt es einen Einlauf von mir.“ Den dürfte sich David Nemeth in der Nachbesprechung bereits abgeholt haben.