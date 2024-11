Der letzte Besuch seiner früheren Wirkungsstätte, dem Millerntorstadion, ist schon lange her. Eine gefühlte Ewigkeit, sagt Michael Frontzeck. So lange, dass er sich gar nicht mehr genau daran erinnert, wann das war. Zu lange, räumt er ein. Eine baldige Rückkehr ist angedacht und lohnt sich, denn bei seinem ehemaligen Verein wird seit dieser Saison endlich wieder erstklassiger Fußball gespielt. Zunächst kommt aber der FC St. Pauli zu Besuch, in seine Heimat: Mönchengladbach. Geburtsstadt und längst wieder Lebensmittelpunkt. In der MOPO erinnert sich Frontzeck an seine Zeit beim Kiezklub und ungewöhnliche Zustände, spricht über die heutigen Kiezkicker und verrät, warum es ruhig um ihn geworden ist und wie es um seine Zukunft als Trainer steht.