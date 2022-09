HSV verdrängt: Paderborn marschiert und erobert Tabellenspitze zurück

Der SC Paderborn hat sich die Tabellenführung vom HSV zurückgeholt, der durch den Sieg in Kiel (3:2) vorübergehend Spitzenreiter war. Die Ostwestfalen besiegten Jahn Regensburg zu Hause mit 3:0 (1:0) und verdrängten St. Paulis Stadtrivalen von der Spitze. Für den Kiezklub tat sich am Zweitliga-Samstag tabellarisch nichts.

Was an der Niederlage des Jahn mit Ex-Kiezkicker Dejan Stojanovic lag, der mit drei Punkten an St. Pauli hätte vorbeiziehen können. Klappte nicht. Paderborn ging vor der Pause durch Marcel Hoffmeier in Führung (21.), Robert Leipertz (69.) und Marvin Pieringer (86.) sorgten für klare Verhältnisse. Unmittelbar vor dem zweiten Paderborner Treffer hatte Steve Breitkreuz wegen der Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte gesehen.

Hannover verpasst im Derby gegen Braunschweig den Sieg

Wesentlich enger ging’s in Hannover beim Niedersachsen-Derby zu. 96 trennte sich von Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0). Ein Ergebnis, mit dem Hannover am Ende zufrieden sein musste. Zwar hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gute Chancen zur Führung, ging aber durch einen Treffer von Anthony Ujah (69.) in Rückstand und glich in der 78. Minute in Person von Havard Nielsen aus. Hannover ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen, Braunschweig verließ zumindest vorübergehend die direkten Abstiegsplätze. Beim Derby blieb es – abgesehen von einer kurzen Unterbrechung zu Beginn – weitestgehend ruhig auf den Rängen.

Keine Tore gab’s zwischen Karlsruhe und Heidenheim. Am Abend empfängt Fortuna Düsseldorf St. Paulis Erzrivalen Hansa Rostock.