Hochrechnung: So viele Punkte wird St. Pauli noch zum Klassenerhalt brauchen

So langsam geht sie los, die große Rechnerei. Zehn Spieltage sind es noch in der Bundesliga-Saison 2024/25, 30 Zähler sind noch zu vergeben – aber wie viele werden am Ende für den FC St. Pauli nötig sein, um die Klasse zu halten? Weiß natürlich niemand zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ein Blick in die Vergangenheit erlaubt zumindest Vermutungen.

Aktuell stehen die Hamburger bei 21 Zählern auf dem so heiß ersehnten 15. Rang. Der Vorsprung auf den VfL Bochum, derzeit 16., beträgt – zumindest nach aktuellem Stand der Dinge – vier Punkte, wobei weiterhin unklar ist, ob die 2:0-Wertung aus dem eigentlich 1:1 geendeten Skandal-Spiel bei Union Berlin tatsächlich final Bestand haben wird. Den ersten Abstiegsplatz beträgt Holstein Kiel (16), seit Sonntag neues Schlusslicht ist Heidenheim (15).

Drei St. Pauli-Siege bis zur 30-Punkte-Marke

Um also die 30-Punkte-Marke zu knacken, müssten sowohl Kiel als auch Heidenheim in den letzten zehn Spielen genauso viel Zählbares einfahren wie in den bisherigen 24 Partien. Oder anders gesagt: Die Hälfte der noch anstehenden Begegnungen müsste gewonnen werden, was nach den bisherigen Eindrücken zumindest nicht über Gebühr wahrscheinlich ist. St. Pauli hingegen hätte bereits bei drei weiteren Dreiern die Hürde genommen. Wobei 30 Punkte erst zweimal zum direkten Klassenerhalt gereicht haben seit Einführung der Relegation in der Saison 2008/09.

Erst zweimal reichten 30 Zähler zum direkten Verbleib

Zuletzt war dies 2018/19 der Fall. Da hatte der VfB Stuttgart zwar nur 28 Punkte angehäuft, durfte aber trotzdem in die Relegation, während Hannover 96 (21) und der 1. FC Nürnberg (19) direkt abstiegen. Vergleichsweise sicher drin blieb seinerzeit der FC Augsburg trotz nur 32 Punkten. So viele Zähler hatten Stuttgart in der Spielzeit 2013/14 sogar locker gereicht, um als 15. im Endklassement einzulaufen. Satte fünf Punkte dahinter war der HSV gelandet (der sich bekanntlich über die Relegation gegen Fürth retten konnte), der 1. FC Nürnberg (26) und Eintracht Braunschweig (25) gingen direkt runter in die 2. Liga.

2008/09 war Borussia Mönchengladbach der Liga mit 31 Punkten erhalten geblieben, ansonsten hat es immer mindestens 32 Zähler benötigt (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2019/20) oder noch mehr. In der Saison 2016/17 musste der VfL Wolfsburg sogar mit 37 erreichten Punkten in die Relegation.