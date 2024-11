„Hervorragend“: St. Paulis Blessin hat eine hohe Meinung von einem Ex-Kieler

Am Freitagabend steht für den FC St. Pauli der erste Nord-Kracher gegen Holstein Kiel (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auf dem Plan, 15 Tage später wird Werder Bremen zum nächsten Prestigeduell am Millerntor aufschlagen. Und auch wenn das noch mehr als zwei Wochen hin ist, war Grün-Weiß schon Thema bei der Pressekonferenz vor Kiel. Was speziell an einem Menschen lag.

„Wenn wir nicht die 100 Prozent abliefern, haben auch wir es gegen jeden Gegner schwer“, hatte Alexander Blessin auch in Bezug auf die wichtige Partie gegen die Störche kundgetan. Man sei mit der Prämisse in die Saison gegangen, „dass wir jedes Mal an unsere Leistungsgrenze kommen wollen. Gelingt uns das, haben wir die Chance, jeden Gegner zu schlagen. Wir müssen immer alles abrufen und reinhauen. Das müssen die Jungs verstehen.“

St. Paulis Coach lobt Werder-Trainer Ole Werner

Worte, die St. Paulis Coach eigentlich vor jeder Begegnung zum Besten gibt, die er aber natürlich nicht exklusiv hat. Einer, der seit Jahr und Tag mit diesen Maßgaben arbeitet, ist Kiels ehemaliger und Bremens aktueller Trainer. Und von Ole Werner hat Blessin ganz offensichtlich eine sehr hohe Meinung.

Werder-Trainer Ole Werner WITTERS Werder-Trainer Ole Werner

„Wir gucken uns viele Bremen-Spiele an“, verriet er. „Und ich finde, Ole hat das hervorragend gemacht in den letzten Jahren. Ich schaue mir das sehr gerne an, weil sie eine gute Struktur haben.“ Unterm Strich aber lebt auch jedes Werder-Spiel davon, dass die Mannschaft – wenngleich sicher mindestens einen Schritt in der Gesamtentwicklung weiter als St. Pauli – ans Optimum kommt.

„Es gibt ein paar Säulen, die im Fußball wichtig sind, und die Basics sind ein Teil davon, was Engagement und Mentalität anbelangt“, erklärte Blessin. „Im Normalfall sage ich immer: Wenn die Basics nicht stimmen, muss ich über andere Sachen nicht reden. Denn wann verliert man Spiele? Meistens kommt man da auf die Basics.“

Bundesliga: Werder Bremen kommt zu St. Pauli ans Millerntor

Die sind an der Weser wichtig, fast noch mehr aber an der Elbe. „Wenn wir über meinen Spielstil reden, ist es immer gepaart mit Laufbereitschaft, mit Intensität“, erläuterte Blessin, wobei der fußballerische Aspekt freilich nicht zu kurz kommen dürfe. „Es ist natürlich auch Bestandteil, wie gehe ich mit dieser runden Kugel da um. Das ist auch wichtig.“

In Hamburg, beim FC St. Pauli. Und in Bremen beim SV Werder. „Von daher“, bilanzierte Blessin, „ist da vieles gleich.“