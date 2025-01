„Hervorragend gut“: Bärenstarker Eggestein zwingt Blessin zu einer Ausnahme

Gegen Frankfurt und Bochum wurde er noch schmerzlich vermisst, beim 2:0-Erfolg in Heidenheim unterstrich Johannes Eggestein aber nicht nur aufgrund seines Tores gleich wieder seine enorme Bedeutung für den FC St. Pauli – und das, obwohl er Tage zuvor noch völlig flach lag.

Mit einer Magen-Darm-Erkrankung verpasste Eggestein die beiden 0:1-Niederlagen zum Jahresauftakt. Noch am Mittwoch gegen Bochum seien die Symptome so stark gewesen, dass es „absolut keinen Sinn gemacht hätte, da mitzufahren“, so Eggestein.

FC St. Pauli: Johannes Eggestein glänzt nach Erkrankung

In Heidenheim war von einer möglichen Restschwäche in Folge des Infekts jedoch nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Eggestein rieb sich in der Offensive wie gewohnt auf, war in nahezu jede Kombination eingebunden und konnte sich mit seinem Elfmetertor zum 1:0 auch selbst auf die Anzeigetafel bringen.

Alexander Blessin fand Eggestein „hervorragend gut“

Eggestein selbst wollte über seine eigene Leistung nicht allzu viele Worte verlieren und stellte stattdessen den starken Auftritt des Teams in den Vordergrund. Diesem Credo folgt normalerweise auch Trainer Alexander Blessin, für seinen Stürmer machte er am Samstag aber eine Ausnahme: „Normalerweise nehme ich nicht einen Spieler heraus, aber nach so einer Woche war es einfach so wichtig, dass er dabei war. Er hat uns einfach viel gegeben.“

Was Blessin konkret meint: „Er ist Auslöser und er ist Taktgeber gegen den Ball in Pressingsituationen. Zudem kommt noch, dass er einfach sehr, sehr intelligent ist und weiß, wann er mit einem Kontakt und wann mit zwei Kontakten spielen muss.“ Oder auch einfach: „Er hat es heute hervorragend gut gemacht.“