Ganz allmählich wird es ernst(er). St. Paulis Trainingslager ist vorüber und seit Mittwoch stehen auch Termin und Gegner für die vereinsinterne und alljährliche Saisoneröffnung fest.

Acht Tage vor dem ersten Ligaspiel gegen Kiel (25.7.) empfängt der FC St. Pauli am Sonntag, 17. Juli, den Bundesligisten Hertha BSC (Anstoß 16 Uhr). Es hat nicht viel gefehlt in der Vorsaison, dann wären sich die beiden Teams auch in der Liga begegnet. Doch die „Alte Dame“ wendete den Abstieg ab und bleibt so (ambitionierter) Erstligist.

Saisoneröffnung: St. Pauli gegen Hertha live im Free-TV

Wie viele Zuschauer:innen das Spiel gegen den „Big City Club“ um Rückkehrer Kevin-Prince Boateng und Stürmer-Star Matheus Cunha am Millerntor erleben dürfen, steht noch nicht fest. Klar ist hingegen: Die Partie wird live übertragen, und zwar bei Sport1.

Die sportliche Aussagekraft dürfte überschaubar sein, weil die Berliner erst am 15. August in Köln in die Bundesliga starten. Für den FC St. Pauli wird der Hertha-Test trotzdem zum letzten Härtetest.