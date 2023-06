Spielplan mit heißen Derby-Wochen! Traditions-Duell für St. Pauli zum Start

Am Morgen machte der Spielplan bereits als Leak die Runde, wenig später folgte dann die offizielle Bekanntgabe seitens der DFL. Vor allem der Blick auf den Saisonstart und die Ansetzung der Duelle gegen die Rivalen aus dem Volkspark und Rostock versprechen aufseiten des FC St. Pauli viel Spannung.

So geht es für den Kiezklub am 1. Spieltag (29./30.7.) auswärts nach Kaiserslautern – ein echtes Traditionsduell. Ebenfalls von gesteigertem Interesse dürften die Ansetzungen der Spiele gegen die interessantesten Liga-Neulinge sein.

Dazu gehören naturgemäß die Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Schalke 04. Gegen die Königsblauen geht es daheim am 7. (22.-24.9.) und auswärts am 24. Spieltag (1.-3.3.), auf Berlin trifft St. Pauli jeweils direkt danach zunächst auswärts am 8. (29.9.-1.10.) und am Millerntor dann am 25. Spieltag (8.-10.3.).

FC St. Pauli: Duelle gegen HSV und Hansa Rostock direkt nacheinander

Doch auch aus Liga drei kam mit dem SV Elversberg ein äußerst spannender, weil in Liga zwei völlig unbekannter und dazu äußerst kleiner Fußball-Name hinzu. Am 12. Spieltag (3.-5.11.) geht es für St. Pauli zunächst ins Saarland, am 29. Spieltag (12.-14.4.) gastiert dann Elversberg am Millerntor.

Brisant sind auch die Derby-Ansetzungen gegen Rostock und den HSV. Denn: Beide Duelle folgen jeweils direkt aufeinander. In der Hinrunde gastiert St. Pauli zunächst in Rostock (14. Spieltag, 24.-26.11.) und empfängt nur wenige Tage später den HSV (15. Spieltag, 1.-3.12.). In der Rückrunde läuft es dann am 31. (26.-28.8.) und 32. Spieltag (3.-5.5.) umgekehrt ab.

Abschließen wird die Saison das Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am 19. Mai.

Alle St. Pauli-Spiele im Überblick: