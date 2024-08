Als Aufsteiger in den Europapokal: Die Saison des 1. FC Heidenheim entsprang einem Märchenbuch. Statt „Was wollen die in der Bundesliga?“ heißt es nun: „So musst du es als Außenseiter machen!“ Ein FCH-Urgestein verrät, wie der Klub aus der 50.000-Seelen-Kreisstadt für Furore sorgen konnte und wie auch St. Pauli als Underdog in der Bundesliga bestehen kann.