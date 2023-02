Nein, er hatte nicht seinen besten Tag vergangene Woche in Sandhausen. Jakov Medic bringt sich und seine Kollegen hin und wieder mit sehr individuellen Ideen für den Spielaufbau in die Bredouille, bekam dafür in der Kurpfalz schließlich auch einen Rüffel von Timo Schultz. Am Samstagabend wäre der Innenverteidiger gut beraten, sich auf seine Kernkompetenz, das Führen knackiger Zweikämpfe, zu fokussieren. Denn was ihm Darmstadt als Aufgabe servieren wird, kennt der Kroate schon leidvoll aus dem Hinspiel.