Hat St. Pauli den Sieg teuer bezahlt?: Neue Sorgen um Kapitän Ziereis

Es war ein fast perfekter Fußball-Sonntag für den FC St. Pauli. Klar, das Gegentor hätte nicht sein müssen. Was aber die Freude womöglich wirklich nachhaltig trüben könnte, ist das, was sich in der 65. Minute zutrug: Da ging Kapitän Philipp Ziereis ohne erkennbare Einwirkung des Gegners zu Boden und musste raus.

Vertreter Adam Dzwigala machte es zwar richtig gut, nur verringert das nicht die Sorgen um den verletzungsanfälligen Ziereis. „Nee, überhaupt nicht“, sagte Timo Schultz auf die Frage, ob er schon etwas Genaueres wisse. Wie bei Leart Paqarada werde es weitere Untersuchungen geben. In Panik verfällt der Trainer so oder so nicht. „Wir haben einen sehr breiten Kader und jetzt erst mal zwei Wochen Zeit bis Kiel.“

Smith feiert nach zwei Monaten Pause sein St. Pauli-Comeback



Bis dahin könnte laut Schultz sogar Eric Smith, der gegen Fürth nach zwei Monaten Pause eine Viertelstunde ran durfte, wieder ein Kandidat für die Startelf sein.