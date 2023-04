Lob für den Debütanten: St. Pauli-Stürmer überzeugt trotz Pleite den Trainer

So einen Tag rahmt man sich eigentlich ein im Kalender. Am Sonntag feierte Elias Saad sein Debüt in der zweiten Liga – leider mit dem Makel, dass sich dies am Ende einer magischen Serie ereignete.

Nach 77 Minuten kam der ehemalige Norderstedter aufs Feld, belebte mit seinem Tempo die Aktionen, holte sich auch noch seine erste Gelbe Karte ab.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Noten zum Serien-Ende

„Er hat noch mal Schwung reingebracht“, lobte Trainer Fabian Hürzeler und ergänzte: „Für sein Ego ist das ein positiver Tag. Aber ich glaube, dass es ihm auch lieber gewesen wäre, wenn die gesamte Mannschaft gewonnen hätte.“

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler lobt Elias Saad

Aber: „Man sieht, der Junge entwickelt sich gut, er kann uns mit seiner Eins-gegen eins-Qualität weiterhelfen.“ Nun müsse man abwarten, was die Zukunft bringe.