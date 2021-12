Die Corona-Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels haben gravierende Auswirkungen auf den Hamburger Sport. Fest steht, dass künftig nur noch maximal 15000 Fans bei Fußballspielen in die Stadien des FC St. Pauli und des HSV dürfen und nur noch 30 bis 50 Prozent der Zuschauerkapazität bei Indoor-Veranstaltungen, maximal jedoch 5000 Personen, erlaubt sind.

Während deutschlandweit diverse Fußballklubs die Beschränkungen bereits am kommenden Spieltag am Wochenende durchsetzen, sieht das in der Hansestadt noch anders aus, wie ein Sprecher des Senats auf MOPO-Nachfrage bestätigte.

Sport in Hamburg: FC St. Pauli kann Stadion gegen Schalke doch füllen

„Für Hamburg werden die Beschlüsse in der kommenden Woche wirksam– und das gilt explizit auch für den Hamburger Sport“, so der Sprecher. „Die beschlossenen Regelungen gelten noch nicht an diesem Wochenende.“

Für den FC St. Pauli bedeutet das: Der Kiezklub dürfte das Topspiel gegen Schalke 04 am Samstagabend noch einmal unter der geltenden 2G-Regelung vor einem vollen Haus austragen. Mehr als 25000 Fans werden erwartet.

Auch die Bundesliga-Handballer des HSVH könnten ihr Heimspiel gegen Rekordmeister THW Kiel am Sonntag (13.40 Uhr) in der Barclays Arena vor der Saisonrekordkulisse von 8000 Fans austragen. Auch für die Hamburger Towers gibt es im Heimspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag in Wilhelmsburg (3000 Plätze) gegen Braunschweig (15 Uhr) noch keine neuen Beschränkungen.