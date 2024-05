Nach Aufstieg des FC St. Pauli: Andy Grote stürmt das Spielfeld

Platzsturm des Hamburger Innen- und Sportsenators: Auch Andy Grote stand auf dem Platz, als der Kiezclub aufstieg. Erleichtert über die Bundesliga-Rückkehr ist er auch aus anderen Gründen.

Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote war am Platzsturm im Millerntor-Stadion beteiligt, nachdem der Aufstieg des FC St. Pauli in die Fußball-Bundesliga festgestanden hatte. „Na ja, mit ein bisschen Verzögerung“, sagte der 55-Jährige im Interview „Sport-Bild“ (Mittwoch). „Das war ja doch ein kleiner historischer Moment. Wenn man da auf dem Platz steht, inmitten der vielen glücklichen Menschen, dann geht einem das schon unter die Haut.“

St.-Pauli-Fan Andy Grote: Platzsturm nach Bundesliga-Rückkehr

Grote ist ein Fan des Kiezclubs. Mit dem 3:1 gegen den VfL Osnabrück am vorletzten Spieltag der Saison in der 2. Bundesliga hatte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am 12. Mai den Aufstieg perfekt gemacht. Seit dem Abstieg des Hamburger SV 2018 war die Stadt nicht mehr in der Bundesliga vertreten.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Bornemann bis Göttlich: St. Paulianer schwärmen in der MOPO von Hürzeler



„Es ist schon nicht schlecht, dass man sich auf der Sportministerkonferenz ein paar weniger spöttische Bemerkungen der Kollegen anhören muss,“ sagte der SPD-Politiker. „Aber natürlich ist es vor allem für Hamburg gut, dass wir nach sechs Jahren wieder in der höchsten Liga mitspielen.“ (dpa/mp)