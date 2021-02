Gut für St. Pauli: Braunschweig verliert! Verrücktes Eigentor-Ende in Darmstadt

Der 20. Spieltag der 2. Liga ist einer, der den FC St. Pauli und seinen nächsten Kontrahenten als Gewinner in der Abstiegszone hervorgebracht hat. Die Kiezkicker werden am kommenden Sonntag als Tabellen-14. zum 12., dem 1. FC Nürnberg, reisen.

Die Franken, mit Mats Möller Daehli in der Startelf, beendeten ihre wochenlange Talfahrt auf eine Weise, die dramatischer nicht hätte sein können. Beim ebenfalls gefährdeten SV Darmstadt 98 ging der Club durch Schleusener nach 76 Minuten in Führung und verteidigten diese bis in die 89. Minute.



Nicolai Rapp schockt Darmstadt mit spätem Eigentor

Dann patzte Ex-HSV-Keeper Mathenia, verlor den Ball, den Seydel gen Tor schoss, wo Nürnbergs Sorg klärte. Laut Referee Thomsen mit dem Arm, auch VAR Steinhaus griff nicht ein. Folge: Rot für Sorg, Elfer für die Lilien, Ausgleich durch Holland (90.) - aber noch nicht das Ende. Die Pointe hatte Darmstadts Rapp, dessen Rückgabeversuch per Kopf zu Keeper Schuhen zu einem unhaltbaren Lupfer wurde. 1:2 (90.+2), der K.o. für die Hausherren.

Osnabrück kassiert sechste Niederlage in Folge

Beide Klubs bleiben hauchzart vor St. Pauli (Darmstadt um ein Tor, Nürnberg um einen Punkt), den VfL Osnabrück aber hat der Kiezklub überholt. Gegen den VfL Bochum verloren die Niedersachsen mit 1:2, weil die Gäste zweimal nach Eckstößen erfolgreich waren (Eigentor Ajdini, 18.; Losilla, 36.). Kerk gelang lediglich noch der Anschluss (64.).

Und die Braunschweiger Eintracht hat St. Pauli nun schon um fünf Punkte distanziert. Die Löwen verloren das prestigeträchtige Derby gegen Hannover 96 trotz Führung (Ji, 17.). Sulejmani (34.) und Ducksch (36.) drehten das Ding per Doppelschlag.