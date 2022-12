Zum zehnten Mal findet das Kulturspektakel statt, ein ewig junger und lebendiger Klassiker, bei dem Viva con Agua und der FC St. Pauli das Stadion in eine Galerie und Bühne verwandeln, die in diesem Jahr vom 23. bis 26. Juni ihre Tore öffnet.

Spielkunst wollen die Kiezkicker in der kommenden Saison wieder auf dem Millerntor-Rasen zeigen und damit so erfolgreich wie möglich sein. Kunst, durchaus auch spielerische, gibt es schon vorher im Stadion des FC St. Pauli zu sehen. Reichlich. Endlich wieder. Die Millerntor Gallery feiert nach zweijähriger Corona-Pause ein Comeback und zugleich ein Jubiläum.

Beeindruckend: Die Mauern aus Beton werden zu Leinwänden.

Auch die Arena wird dabei einmal mehr zur steinernen Leinwand. Schon jetzt zieren beeindruckende, farbenprächtige und großflächige Street-Art-Werke Umläufe und Außenwände der Tribünen. An einigen wird noch fleißig gemalt oder gesprayt.

Millerntor Gallery bei St. Pauli für Oke Göttlich „eine großartige Veranstaltung“

„Die Millerntor Gallery ist für den FC St. Pauli eine großartige Veranstaltung“, betont Vereinspräsident Oke Göttlich bei einem Presse-Termin am Dienstag. „Es ist für uns ein Traum, hier Künstler:innen aus aller Welt eine Bühne zu geben.“

Insgesamt sind 150 Kulturschaffende aus den Bereichen Kunst und Musik beteiligt, von Mexiko bis Malaysia, Litauen bis Südafrika. „Es ist ein großartiger Vibe hier“, findet Graffiti-Künstlerin Dizy aus Indien.

Motto der Millerntor Gallery ist „Art creates water“, denn die Veranstaltung unterstützt die Wasser-Projekte von Viva con Agua. „Fluxus – together we flow“ lautet das diesjährige Leitmotiv des Events. „Wir hatten zwei Jahre gefühlten Stillstand“, sagt Street-Art-Künstlerin Hera von Herakut alias Jasmin Siddiqui, Kuratorin dieser Auflage der Gallery. „Jetzt ist wieder etwas am fließen.“

Kuratorin Hera erklärt eines der großflächigen Wandbilder im Umlauf der Haupttribüne.

Göttlich schlägt verbal die Brücke zum Sportlichen. „Wir versuchen, im Flow das große Ziel zu erreichen – in der neuen Saison wieder.“ Insofern sei die Millerntor Gallery „ein hervorragendes Entrée für diese Saison“.