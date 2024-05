Wohin es ihn zieht, ist weiterhin offen. Die einigermaßen absurden Gerüchte um einen Wechsel von Marcel Hartel zu Trabzonspor in die Türkei sind zwar beerdigt, einen neuen Verein aber hat er noch nicht präsentiert. Fest steht nur, dass der 28-Jährige den FC St. Pauli verlassen wird. Und klar ist auch, nach welchem Profil St. Pauli Ausschau hält. Angeblich soll auch ein Bayern-Profi im Visier des Kiezklubs sein. Die MOPO verrät, was an dem Gerücht dran ist.

Wohin es ihn zieht, ist weiterhin offen. Die einigermaßen absurden Gerüchte um einen Wechsel von Marcel Hartel zu Trabzonspor in die Türkei sind zwar beerdigt, einen neuen Verein aber hat er noch nicht präsentiert. Fest steht nur, dass der 28-Jährige den FC St. Pauli verlassen wird – und dass der Kiezklub keinen Nachfolger im Eins-zu-eins-Format holen möchte.

„Es wird nicht so sein, dass wir verzweifelt den ,neuen Cello‘ suchen, am besten für kein Geld“, hatte Andreas Bornemann im Gespräch mit der MOPO gesagt. Entsprechend spielen Personalien wie Paul Wanner auf dem Kiez keine nennenswerte Rolle. Der 18-Jährige, in der abgelaufenen Serie vom FC Bayern an die SV Elversberg verliehen, ist Thema in Bremen, Mönchengladbach oder Eindhoven, aber eben nicht am Millerntor.

St. Pauli will keine Kopie von Hartel – wie es Wanner wäre

Wanner kommt dem Profil eines Marcel Hartel sehr nahe, ist technisch beschlagen, hat ein hohes Spielverständnis. Aber bei St. Pauli beschäftigt man sich auch mit der Frage, warum Hartel nach seinen Aufstiegen mit dem 1. FC Union Berlin und Arminia Bielefeld in der Bundesliga nicht mehr die tragende Funktion hatte wie noch im Unterhaus. Auch wenn der Spieler von der Entwicklung her natürlich inzwischen auf einem anderen Level angekommen ist.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs neues Highlight: Erster Besuch auf dem fertigen Dach des „Grünen Bunkers“

– „So schlimm war es noch nie“: Wie die Politik der Verdrängung das Elend nach St. Georg bringt

– Jung, reich, rechts? Warum ausgerechnet die Sylter Champagner-Elite Neonazi-Parolen grölte und was das mit der Insel macht

– 20 Seiten Sport: HSV-Sportdirektor Claus Costa im exklusiven MOPO-Interview über die Transferpläne des Vereins

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Und so fahndet St. Pauli eher nach einem Akteur, der neben fußballerischer Klasse und Torgefahr noch etwas mehr Physis und Präsenz im Spiel gegen den Ball mitbringt. Auch wenn solche Spieler nicht auf Bäumen wachsen.