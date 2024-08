„Sehen weiteres Potenzial“: St. Pauli verlängert Vertrag mit einem Leistungsträger

Pünktlich zum Bundesliga-Start am Sonntag hat der FC St. Pauli eine Personalie geklärt: Der australische Mittelfeldspieler Connor Metcalfe verlängerte seinen Vertrag bei den Kiezkickern, der zum Saisonende ausgelaufen wäre.

„Nach gut zwei Jahren in Hamburg kann ich sagen, dass ich mich hier zu Hause fühle“, erklärte der 24-Jährige aus New South Wales, der 2022 von Melbourne City nach St. Pauli wechselte: „Vor allem bin ich aber auch aus sportlicher Sicht genau am richtigen Ort. Wir haben ein tolles Team, in dem ich mich sehr gut weiterentwickeln kann, und mit der Bundesliga-Saison eine extrem spannende Aufgabe vor uns.“

Metcalfe erzielte sechs Tore für St. Pauli

Mit 65 Pflichtspiel-Einsätzen für Braun-Weiß ist Metcalfe an der Seite seines Landsmanns Jackson Irvine schnell zum Stammspieler geworden. Den wichtigsten (und bislang letzten) seiner sechs Treffer für St. Pauli erzielte er am 23. Februar dieses Jahres, als er eine Vorlage von Irvine zum 4:1-Zwischenstand bei Holstein Kiel verwertete – das Siegtor beim 4:3-Erfolg im Spitzenspiel gegen den späteren Mitaufsteiger.

Connor Metcalfe bleibt über die Saison hinaus beim FC St. Pauli.

„Mit seiner Flexibilität und Vielseitigkeit war Connor in der vergangenen Saison bereits ein wichtiger Baustein unseres Erfolgs“, betont St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann: „Wir sehen in ihm darüber hinaus aber noch weiteres Potenzial, zumal er noch gar nicht dauerhaft auf der für ihn möglicherweise idealen Position gespielt hat.“ In der Aufstiegssaison kam Metcalfe zuletzt meist auf der rechten Außenbahn zum Einsatz, der australische Nationalspieler beherrscht aber auch zentralere Positionen.

„Connor bringt alles mit, um in den kommenden Jahren eine noch größere Rolle bei uns zu spielen“, taxiert Chefcoach Alexander Blessin: „Er ist spielintelligent, geht intensiv in die Zweikämpfe und kann seine Mitspieler einsetzen oder selbst torgefährlich werden. Deswegen ist es schön, dass wir langfristig mit ihm planen können.“